РИА «Новости»: в Черном море обстреляли корабль с россиянами

Корабль под флагом Молдавии с экипажем, состоящим из граждан России, был поражен снарядом в нейтральных водах Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Молдавии Андрея Спыну. По словам политика, ведется спасательная операция.
«Морское агентство Молдавии сообщает, что 25 февраля корабль под флагом Молдавии, находясь в нейтральных водах Черного моря, был поражен снарядом (источник пуска снаряда неизвестен). Экипаж корабля — граждане Российской Федерации», — цитирует сообщение в telegram-канале вице-премьера РИА «Новости». Сейчас спасательные работы проводят ближайшие корабли, добавил Сыпну. По его словам, из-за попадания снаряда на борту судна вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля в составе 10 человек покинул судно в одних спасательных жилетах.
Корабль под флагом Молдавии с экипажем, состоящим из граждан России, был поражен снарядом в нейтральных водах Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Молдавии Андрея Спыну. По словам политика, ведется спасательная операция. «Морское агентство Молдавии сообщает, что 25 февраля корабль под флагом Молдавии, находясь в нейтральных водах Черного моря, был поражен снарядом (источник пуска снаряда неизвестен). Экипаж корабля — граждане Российской Федерации», — цитирует сообщение в telegram-канале вице-премьера РИА «Новости». Сейчас спасательные работы проводят ближайшие корабли, добавил Сыпну. По его словам, из-за попадания снаряда на борту судна вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля в составе 10 человек покинул судно в одних спасательных жилетах. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. ФСБ сообщила об обстреле погранпункта в Курской области со стороны Украины. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по двум гражданским судам в Азовском море, есть раненые. К границам Украины прилетели американские военные самолеты.