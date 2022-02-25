Ильяна Багишева переезжает в ТюменьФото: аккаунт Ильяны Багишевой в Instagram
Директор департамента экономического развития администрации Нижневартовска Ильяна Багишева уходит в отставку. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунт, который заполнен комплиментами по поводу ее красоты. Источники URA.RU говорят, что она нашла себе работу в Тюмени.
«Сегодня последний рабочий день в администрации города Нижневартовска. <…> Для тех, кто будет спрашивать причины. Мое решение принято в связи с переездом в другой регион», — сообщила Багишева. Источники URA.RU, близкие к мэрии Нижневартовска говорят, что чиновница собирается переехать в Тюмень. «Там она также будет работать во властных структурах, связанных с экономическим развитием», — сообщил инсайдер. Дозвониться до самой Багишевой на момент публикации материала не удалось. Она не ответила на телефонный звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что Багишевой прочили позицию бизнес-омбудсмена ХМАО. Однако в итоге ей не удалось занять этот пост.
Директор департамента экономического развития администрации Нижневартовска Ильяна Багишева уходит в отставку. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунт, который заполнен комплиментами по поводу ее красоты. Источники URA.RU говорят, что она нашла себе работу в Тюмени. «Сегодня последний рабочий день в администрации города Нижневартовска. <…> Для тех, кто будет спрашивать причины. Мое решение принято в связи с переездом в другой регион», — сообщила Багишева. Источники URA.RU, близкие к мэрии Нижневартовска говорят, что чиновница собирается переехать в Тюмень. «Там она также будет работать во властных структурах, связанных с экономическим развитием», — сообщил инсайдер. Дозвониться до самой Багишевой на момент публикации материала не удалось. Она не ответила на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что Багишевой прочили позицию бизнес-омбудсмена ХМАО. Однако в итоге ей не удалось занять этот пост.