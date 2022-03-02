Сотни курганцев останутся без воды

Отключение холодной воды запланировано на 4 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии 4 марта ограничат холодное водоснабжение в поселке Сиреневый, в частном секторе на нескольких улицах, в нескольких многоквартирных домах и административных зданиях. Данное сообщение размещено на сайте компании «Водный Союз».

«Для замены запорной арматуры диаметром 300 мм по адресу: ул. Пригородная — ул. Добролюбова 4 марта 2022 г. с 09:00 до 21:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано в сообщении.

Ограничение коснется:

поселка Сиреневый;

ул. Добролюбова, 73, 73 стр. 1, 75;

ул. Карбышева, 39 (Курганский областной перинатальный центр), 60, 62, 66;

ул. Перова, 59 (областной госпиталь для ветеранов войн);

ул. Пирогова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (детский сад № 74), 15, 15а, 17 (школа-интернат №25), 19;

ул. Пригородная, 1а (Центр амбулаторного диализа);

ул. Тимирязева, 59;

частного сектора улиц Мусорского, Пирогова, Тимирязева, Циолковского.

В Кургане из-за ветхого состояния сетей происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.