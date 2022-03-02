Депутат из ХМАО заявил, что ему угрожает местный бизнесмен

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин заявил, что ему угрожает местный предприниматель Олег Тимошенко. Об этом URA.RU рассказал сам депутат, добавив, что уже написал заявление в полицию по поводу поступающих ему сообщений.
«Он мне звонил по телефону несколько раз и СМС-ки присылал. Угрожает мне и пытается вывести на провокацию <…> Человек ведет себя неадекватно, неизвестно, что он может сотворить. Исходя из сообщений и телефонных разговоров, я чувствую угрозу здоровья с его стороны», — сказал Насибуллин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Депутат предоставил распечатку телефонных звонков, а также скриншот сообщения, которое, как считает Насибуллин, ему отправил Тимошенко.
Насибуллин добавил, что причиной угроз ему он считает ранее начавшийся конфликт с Тимошенко, так как депутат написал заявление в прокуратуру, требуя возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена. К тому же Насибуллин выступает за то, чтобы с Тимошенко были расторгнуты муниципальные контракты. «Я попросил разорвать с ним муниципальные контракты, в связи с тем, что он недобросовестный поставщик», — заявил депутат. Копия заявления, которое в полицию написал Насибуллин, есть в распоряжении URA.RU. В разговоре с корреспондентом агентства Тимошенко заявил, что является фигурантом уголовного дела, но заверил, что Насибуллину не угрожал. «Я вообще с ним не связываюсь никак», — сказал Тимошенко.
Депутат думы Урая Леонард Насибуллин заявил, что ему угрожает местный предприниматель Олег Тимошенко. Об этом URA.RU рассказал сам депутат, добавив, что уже написал заявление в полицию по поводу поступающих ему сообщений. «Он мне звонил по телефону несколько раз и СМС-ки присылал. Угрожает мне и пытается вывести на провокацию <…> Человек ведет себя неадекватно, неизвестно, что он может сотворить. Исходя из сообщений и телефонных разговоров, я чувствую угрозу здоровья с его стороны», — сказал Насибуллин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Депутат предоставил распечатку телефонных звонков, а также скриншот сообщения, которое, как считает Насибуллин, ему отправил Тимошенко. Насибуллин добавил, что причиной угроз ему он считает ранее начавшийся конфликт с Тимошенко, так как депутат написал заявление в прокуратуру, требуя возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена. К тому же Насибуллин выступает за то, чтобы с Тимошенко были расторгнуты муниципальные контракты. «Я попросил разорвать с ним муниципальные контракты, в связи с тем, что он недобросовестный поставщик», — заявил депутат. Копия заявления, которое в полицию написал Насибуллин, есть в распоряжении URA.RU. В разговоре с корреспондентом агентства Тимошенко заявил, что является фигурантом уголовного дела, но заверил, что Насибуллину не угрожал. «Я вообще с ним не связываюсь никак», — сказал Тимошенко.