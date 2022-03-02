02 марта 2022

Депутат из ХМАО заявил, что ему угрожает местный бизнесмен

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы Урая Леонард Насибуллин заявил, что ему угрожает местный предприниматель Фото:

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин заявил, что ему угрожает местный предприниматель Олег Тимошенко. Об этом URA.RU рассказал сам депутат, добавив, что уже написал заявление в полицию по поводу поступающих ему сообщений.

«Он мне звонил по телефону несколько раз и СМС-ки присылал. Угрожает мне и пытается вывести на провокацию <…> Человек ведет себя неадекватно, неизвестно, что он может сотворить. Исходя из сообщений и телефонных разговоров, я чувствую угрозу здоровья с его стороны», — сказал Насибуллин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Депутат предоставил распечатку телефонных звонков, а также скриншот сообщения, которое, как считает Насибуллин, ему отправил Тимошенко.

Насибуллин добавил, что причиной угроз ему он считает ранее начавшийся конфликт с Тимошенко, так как депутат написал заявление в прокуратуру, требуя возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена. К тому же Насибуллин выступает за то, чтобы с Тимошенко были расторгнуты муниципальные контракты. «Я попросил разорвать с ним муниципальные контракты, в связи с тем, что он недобросовестный поставщик», — заявил депутат. Копия заявления, которое в полицию написал Насибуллин, есть в распоряжении URA.RU. В разговоре с корреспондентом агентства Тимошенко заявил, что является фигурантом уголовного дела, но заверил, что Насибуллину не угрожал. «Я вообще с ним не связываюсь никак», — сказал Тимошенко.

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Депутат думы Урая Леонард Насибуллин заявил, что ему угрожает местный предприниматель Олег Тимошенко. Об этом URA.RU рассказал сам депутат, добавив, что уже написал заявление в полицию по поводу поступающих ему сообщений. «Он мне звонил по телефону несколько раз и СМС-ки присылал. Угрожает мне и пытается вывести на провокацию <…> Человек ведет себя неадекватно, неизвестно, что он может сотворить. Исходя из сообщений и телефонных разговоров, я чувствую угрозу здоровья с его стороны», — сказал Насибуллин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Депутат предоставил распечатку телефонных звонков, а также скриншот сообщения, которое, как считает Насибуллин, ему отправил Тимошенко. Насибуллин добавил, что причиной угроз ему он считает ранее начавшийся конфликт с Тимошенко, так как депутат написал заявление в прокуратуру, требуя возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена. К тому же Насибуллин выступает за то, чтобы с Тимошенко были расторгнуты муниципальные контракты. «Я попросил разорвать с ним муниципальные контракты, в связи с тем, что он недобросовестный поставщик», — заявил депутат. Копия заявления, которое в полицию написал Насибуллин, есть в распоряжении URA.RU. В разговоре с корреспондентом агентства Тимошенко заявил, что является фигурантом уголовного дела, но заверил, что Насибуллину не угрожал. «Я вообще с ним не связываюсь никак», — сказал Тимошенко.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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