03 марта 2022

Пермских медиков взяли под охрану

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Евгения Тефтелева о взятках. Челябинск, фсб, военные, пистолет, оружие, фсо, камуфляж, конвой, охрана, солдат
Бойцы ГБР готовы прийти на помощь медикам Фото:

В Перми сотрудников бригад скорой помощи обеспечили тревожными кнопками для вызова группы быстрого реагирования в случае нападения. Мобильным приложением в рамках эксперимента обеспечили пока 10 экипажей медиков, рассказали в ОНФ.

«Фельдшеры будут понимать, что они не одни: стоит нажать кнопку SOS в мобильном приложении, и помощь подоспеет. Система работает следующим образом: координаты сигнала „Тревога“ передаются на центральную станцию мониторинга, к месту происшествия выезжает ближайший экипаж группы быстрого реагирования», — сообщается на сайте ОНФ.

Бригады скорой часто сталкиваются с неадекватным поведением пациентов и их родственников, говорят медики. По словам главного врача Пермской станции скорой медицинской помощи Юрия Катаева проблема безопасности врачей остро стоит уже не один год. В рамках проекта «Мобильный телохранитель» услуги охраны будут предоставляться бесплатно.

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В Перми сотрудников бригад скорой помощи обеспечили тревожными кнопками для вызова группы быстрого реагирования в случае нападения. Мобильным приложением в рамках эксперимента обеспечили пока 10 экипажей медиков, рассказали в ОНФ. «Фельдшеры будут понимать, что они не одни: стоит нажать кнопку SOS в мобильном приложении, и помощь подоспеет. Система работает следующим образом: координаты сигнала „Тревога“ передаются на центральную станцию мониторинга, к месту происшествия выезжает ближайший экипаж группы быстрого реагирования», — сообщается на сайте ОНФ. Бригады скорой часто сталкиваются с неадекватным поведением пациентов и их родственников, говорят медики. По словам главного врача Пермской станции скорой медицинской помощи Юрия Катаева проблема безопасности врачей остро стоит уже не один год. В рамках проекта «Мобильный телохранитель» услуги охраны будут предоставляться бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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