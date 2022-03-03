Пермских медиков взяли под охрану

Бойцы ГБР готовы прийти на помощь медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми сотрудников бригад скорой помощи обеспечили тревожными кнопками для вызова группы быстрого реагирования в случае нападения. Мобильным приложением в рамках эксперимента обеспечили пока 10 экипажей медиков, рассказали в ОНФ.

«Фельдшеры будут понимать, что они не одни: стоит нажать кнопку SOS в мобильном приложении, и помощь подоспеет. Система работает следующим образом: координаты сигнала „Тревога“ передаются на центральную станцию мониторинга, к месту происшествия выезжает ближайший экипаж группы быстрого реагирования», — сообщается на сайте ОНФ.

Бригады скорой часто сталкиваются с неадекватным поведением пациентов и их родственников, говорят медики. По словам главного врача Пермской станции скорой медицинской помощи Юрия Катаева проблема безопасности врачей остро стоит уже не один год. В рамках проекта «Мобильный телохранитель» услуги охраны будут предоставляться бесплатно.