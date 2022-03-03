На главной площади Перми установят знак в поддержку военных РФ

Свет в окнах заксобрания включат так, чтобы образовался знак Z Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На фасаде здания Дома советов на эспланаде в Перми может появиться знак Z, который символизирует поддержку действия России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько собеседников, работающих в здании.

«Попросили не выключать свет в некоторых кабинетах, чтобы в итоге образовался знак Z. По типу, как в новогодние каникулы на фасаде дома советов светится наступивший год (2021, 2022 и так далее)», — говорит собеседник агентства. Окна уже начали подклеивать соответствующим образом.

В минобороны России рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Ранее мэр Кизеловского округа Андрей Родыгин в своих соцсетях выложил изображением с названием своего города, заменив букву «з» на «Z» — «КиZел». Кемеровская область в знак поддержки спецоперации изменила название на Куzбасс. С 24 февраля вооруженные силы РФ ведут спецоперацию по освобождению Донецка и Луганска от восьмилетней агрессии Украины.