«ВКонтакте» установила новый рекорд активности

07 марта 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

В соцсети массово регистрируются авторы контента Фото: Владимир Андреев © URA.RU В соцсети «ВКонтакте» произошел двукратный рост активности в сервисе «Клипы» платформы. Об этом рассказали в пресс-службе социальной сети. «VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте. Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», — сообщила пресс-служба «ВКонтакте» в соцсети. В пресс-службе отметили, что сейчас особенно актуально общение и обмен положительными эмоциями, а также поприветствовали новых пользователей и блогеров. В соцсети сообщили о запуске новых активностей в «Клипах» с общим призовым фондом 100 млн рублей. Ранее число пользователей «ВКонтакте» резко увеличилось на фоне приостановки соцсетей TikTok, а также замедления и впоследствии блокировки Facebook. С 21 по 27 февраля ежедневная аудитория стала больше на 200 тысяч пользователей. Также соцсеть активно ведут российские звезды шоу-бизнеса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В соцсети «ВКонтакте» произошел двукратный рост активности в сервисе «Клипы» платформы. Об этом рассказали в пресс-службе социальной сети. «VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте. Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», — сообщила пресс-служба «ВКонтакте» в соцсети. В пресс-службе отметили, что сейчас особенно актуально общение и обмен положительными эмоциями, а также поприветствовали новых пользователей и блогеров. В соцсети сообщили о запуске новых активностей в «Клипах» с общим призовым фондом 100 млн рублей. Ранее число пользователей «ВКонтакте» резко увеличилось на фоне приостановки соцсетей TikTok, а также замедления и впоследствии блокировки Facebook. С 21 по 27 февраля ежедневная аудитория стала больше на 200 тысяч пользователей. Также соцсеть активно ведут российские звезды шоу-бизнеса.