Экономист рассказал, что делать с долларами, которые остались

Финансист рассказал россиянам, что делать с оставшимися на руках долларах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Россиянам, у которых есть доллары, не стоит их продавать. Так считает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

«Если доллары есть, то продавать их не надо. Если вынести за скобку геополитику, то валюты стран с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро более надежны», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Прайм».

Андрей Верников напомнил, что доллары в России не запрещены — и это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что в случае жесткого сценария, а именно — полный запрет системы SWIFT в России, а также эмбарго на поставку нефти из РФ, — финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара, после которого свободный валютный рынок прекратит существование. Аналитик отметил, что такое развитие событий пока маловероятно, но его надо держать в голове. Он посоветовал покупать юань тем инвесторам, у которых есть привычка хранить часть сбережений в валюте.

Второй сценарий, по мнению Андрея Верникова, который тоже маловероятен, заключается в том, что будет организована отдельная биржа для юридических лиц, у которых уже есть действующие контракты на поставку импортного оборудования. В этом случае основной приток валютной выручки от продаж нефти и газа будет поступать именно на эту биржу. «Курс доллара на ней будет ниже, чем на Московской бирже», — считает эксперт. Он отметил, что для физических лиц, которые хранят накопления в валюте, это ничем не грозит.

Инвестор Ксения Аверс предостерегла граждан от покупки валюты в настоящее время. В место этого она посоветовала сократить расходы в ближайшие месяцы до минимума и постараться отказаться от покупки лишних вещей. Финансовый эксперт Алексей Лашко посоветовал заменить продукты первой необходимости на их аналоги.

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