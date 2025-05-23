Разыскиваемого более 11 лет главу наркокартеля экстрадируют в Россию

В Азербайджане задержан гражданин Таджикистана Эмомов Тагаймурод, которого российские силовики подозревают в организации крупного канала поставки героина в Россию. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Задержанный обвиняется в импорте на территорию РФ свыше нескольких сотен килограммов наркотиков и сейчас ожидает экстрадиции в Россию.
«Эмомов Тагаймурод находился в розыске более 11 лет по обвинению в обороте наркотических веществ в особо крупном размере. В настоящий момент он ожидает экстрадицию на территорию Российской Федерации», — передает ТАСС сообщение органов.
По данным следствия, Эмомов был организатором особо опасных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Следствие утверждает, что он наладил транснациональную сеть курьеров, через которую в Россию было ввезено несколько сотен килограммов героина. Большинство участников преступной группы уже были осуждены российскими судами и дали показания против Эмомова как предполагаемого организатора схемы. Некоторые из них к настоящему времени уже отбыли назначенные сроки и вышли на свободу.
Ранее в Московском регионе правоохранители задержали 10-ых подозреваемых в обналичивании денег, полученных от реализации наркотиков через интернет-площадку в даркнете, пишет RT. Общий объем легализованных денег, по предварительной информации, мог превышать один миллиард рублей. Для осуществления преступлений злоумышленники применяли банковские карты, оформленные на иностранцев. В ходе проведенных обысков у подозреваемых были изъяты компьютерная техника, средства связи, документация, а также другие предметы, имеющие отношение к расследуемому делу.
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