Трамп разбил надежды Европы после телефонного разговора с Путиным

Планы европейских лидеров по введению дополнительных санкций в отношении России были нарушены после телефонной беседы президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщила британский корреспондент Дженнифер Рэнкин.
«Европейские надежды на то, что Дональд Трамп может попытаться усилить давление на Кремль, были разбиты после двухчасового безрезультатного телефонного разговора президента США с Путиным в понедельник», — пишет The Guardian. Газета ссылается на своего журналиста.
В материале отмечается, что вместо введения «масштабных» санкций против России, американский лидер положительно высказался о перспективах возобновления торговли с Москвой, что вызвало недоумение среди европейских партнеров. Также подчеркивается, что инсайдеры в Европе опасаются разрушения европейского единства в случае смягчения санкций США.
По информации издания, Венгрия может уже в июле заблокировать продление европейских санкций против России. Такой шаг, отмечает газета, может привести к снятию ограничений с активов российского Центробанка на сумму 2,1 миллиарда евро, которые сейчас заморожены в Евросоюзе. The Guardian также напоминает о риске раскола позиций внутри ЕС по вопросу дальнейшего давления на Москву.
В ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным 19 мая глава Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что не поддерживает введение антироссийских санкций, несмотря на обсуждение новых ограничительных мер в период его администрации. Кроме того, Трамп выразил мнение, что Россия занимает важное место среди основных экономических партнеров США. В ходе разговора американский лидер заявил о наличии потенциала для расширения двустороннего сотрудничества в экономической области.
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