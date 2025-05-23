В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

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Британские военные слишком быстро покорили Эверест
Британские военные слишком быстро покорили Эверест Фото:

Власти Непала начали расследование в отношении британской группы альпинистов, в которую входил министр по делам ветеранов Эл Карнс. Об этом сообщил глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми.

«Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали ксенон для восхождения на Эверест. Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом», — заявил Нараян Прасад Регми изданию Telegraph.

Группа, в которую входил Эл Карнс и бывшие солдаты британских спецподразделений, вывесила британский флаг на вершине Эвереста. Обычно восхождение с традиционной акклиматизацией занимает около двух месяцев.

Ранее на горе Эверест произошло ЧП: снежный карниз, на котором скопилось большое количество альпинистов, не выдержал и обрушился. В результате инцидента в пропасть упали несколько человек.

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Власти Непала начали расследование в отношении британской группы альпинистов, в которую входил министр по делам ветеранов Эл Карнс. Об этом сообщил глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми. «Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали ксенон для восхождения на Эверест. Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом», — заявил Нараян Прасад Регми изданию Telegraph. Группа, в которую входил Эл Карнс и бывшие солдаты британских спецподразделений, вывесила британский флаг на вершине Эвереста. Обычно восхождение с традиционной акклиматизацией занимает около двух месяцев. Ранее на горе Эверест произошло ЧП: снежный карниз, на котором скопилось большое количество альпинистов, не выдержал и обрушился. В результате инцидента в пропасть упали несколько человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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