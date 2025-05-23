В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала начали расследование в отношении британской группы альпинистов, в которую входил министр по делам ветеранов Эл Карнс. Об этом сообщил глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми.
«Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали ксенон для восхождения на Эверест. Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом», — заявил Нараян Прасад Регми изданию Telegraph.
Группа, в которую входил Эл Карнс и бывшие солдаты британских спецподразделений, вывесила британский флаг на вершине Эвереста. Обычно восхождение с традиционной акклиматизацией занимает около двух месяцев.
Ранее на горе Эверест произошло ЧП: снежный карниз, на котором скопилось большое количество альпинистов, не выдержал и обрушился. В результате инцидента в пропасть упали несколько человек.
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