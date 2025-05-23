Подозреваемому в убийстве израильских дипломатов в США грозит смертная казнь

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Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь
Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь Фото:

Минюст США предъявил обвинения жителю Чикаго Элиасу Родригесу, подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Как сообщают издания, за совершение преступлений ему может грозить смертная казнь.

«Минюст США предъявил обвинения подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Элиасу Родригесу из Чикаго (штат Иллинойс), ему грозит смертная казнь», — пишет «Интерфакс». Мужчину обвиняют в убийстве первой степени по двум эпизодам, а также ряд других тяжких преступлений

Обвиняемому предъявляются два случая убийства первой степени, а также совершение убийства иностранных должностных лиц, убийство с применением огнестрельного оружия и использование огнестрельного оружия при совершении преступления. По крайней мере одно из выдвинутых обвинений предусматривает высшую меру наказания.

Ранее в районе Вашингтонского еврейского музея произошел инцидент со стрельбой. В результате погибли двое сотрудников израильского посольства в Штатах. Подозреваемый в совершении стрельбы Элиас Родригес был задержан американскими правоохранительными органами. После ареста задержанный выкрикивал лозунги в поддержку Палестины, в частности: «Свободная, свободная Палестина».

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Минюст США предъявил обвинения жителю Чикаго Элиасу Родригесу, подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Как сообщают издания, за совершение преступлений ему может грозить смертная казнь. «Минюст США предъявил обвинения подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Элиасу Родригесу из Чикаго (штат Иллинойс), ему грозит смертная казнь», — пишет «Интерфакс». Мужчину обвиняют в убийстве первой степени по двум эпизодам, а также ряд других тяжких преступлений Обвиняемому предъявляются два случая убийства первой степени, а также совершение убийства иностранных должностных лиц, убийство с применением огнестрельного оружия и использование огнестрельного оружия при совершении преступления. По крайней мере одно из выдвинутых обвинений предусматривает высшую меру наказания. Ранее в районе Вашингтонского еврейского музея произошел инцидент со стрельбой. В результате погибли двое сотрудников израильского посольства в Штатах. Подозреваемый в совершении стрельбы Элиас Родригес был задержан американскими правоохранительными органами. После ареста задержанный выкрикивал лозунги в поддержку Палестины, в частности: «Свободная, свободная Палестина».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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