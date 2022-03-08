Махонин объяснил, почему поскромничал перед Мишустиным

В общении с премьер-министром надо было найти золотую середину, отметил Дмитрий Махонин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, почему не стал презентовать премьер-министру РФ Михаилу Мишустину глобальные проекты во время его визита в регион в декабре 2021 года. По его словам, в таком случае регион рисковал остаться совсем без федерального финансирования.

«Моей задачей было обозначить те проблемы, для решения которых необходима федеральная поддержка. Я мог, конечно, показать глобальный проект, попросить 10 миллиардов, но мне бы сказали: „Нет таких денег, двигайтесь сами“. Поэтому надо было найти золотую середину. Я считаю, мы ее нашли. Получили поддержку на несколько проектов. Самое главное, конечно, авиационные двигатели, это будущее», — заявил он в интервью 59.ru.

Пермский губернатор также рассказал, что главной целью Мишустина в Пермском крае был завод «Пермские моторы». Компания по итогам совещания на заводе под руководством Мишустина получила инвестиции в размере 94 млрд руб. По словам Махонина, принимать важные решения всегда необходимо непосредственно на месте событий.

Правительственная делегация во главе с Михаилом Мишустиным работала в Перми 9 декабря 2021 года. По итогам визита он выделил Пермскому краю 1 млрд рублей на строительство инфекционной больницы, 200 млн рублей на новое оборудование в перинатальном центре, а также 1,8 млрд рублей на возведение здания художественной галереи.

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