13 марта 2022
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10 марта 2022

В Тюмени мужчина упал с высоты 8 этажа и выжил

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, дома, тюмень, виды тюмени
Инцидент произошел на строительной площадке одного из жилищных комплексов Фото:

В Тюмени мужчина упал с высоты 8 этажа на строительной площадке одного из жилищных комплексов и выжил, получив травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 10 часов 45 минут. После осмотра и оказания помощи пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу №2», — рассказали агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Там добавили, что пациенту оказывают всю необходимую помощь в условиях травматологического отделения по поводу закрытого перелома грудного позвонка. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменском районе учитель частной школы умер, упав с крыши спортивного зала, где помогал рабочему убирать снег.

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В Тюмени мужчина упал с высоты 8 этажа на строительной площадке одного из жилищных комплексов и выжил, получив травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 10 часов 45 минут. После осмотра и оказания помощи пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу №2», — рассказали агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Там добавили, что пациенту оказывают всю необходимую помощь в условиях травматологического отделения по поводу закрытого перелома грудного позвонка. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменском районе учитель частной школы умер, упав с крыши спортивного зала, где помогал рабочему убирать снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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