В Тюмени мужчина упал с высоты 8 этажа и выжил

В Тюмени мужчина упал с высоты 8 этажа на строительной площадке одного из жилищных комплексов и выжил, получив травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
«Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 10 часов 45 минут. После осмотра и оказания помощи пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу №2», — рассказали агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Там добавили, что пациенту оказывают всю необходимую помощь в условиях травматологического отделения по поводу закрытого перелома грудного позвонка. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменском районе учитель частной школы умер, упав с крыши спортивного зала, где помогал рабочему убирать снег.
В Тюмени мужчина упал с высоты 8 этажа на строительной площадке одного из жилищных комплексов и выжил, получив травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 10 часов 45 минут. После осмотра и оказания помощи пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу №2», — рассказали агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Там добавили, что пациенту оказывают всю необходимую помощь в условиях травматологического отделения по поводу закрытого перелома грудного позвонка. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменском районе учитель частной школы умер, упав с крыши спортивного зала, где помогал рабочему убирать снег.