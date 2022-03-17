В Екатеринбурге за взятку задержали начальника следствия

В задержании участвовали силовики ФСБ (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начальника следственного отдела ОП №9 задержали по подозрению в коррупции в Екатеринбурге 17 марта. По информации СМИ, в задержании участвовали сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности.

«Задержали сегодня утром. В кабинете провели обыск, в задержании участвовали сотрудники ФСБ и оперативники службы собственной безопасности», — рассказывает источник портала е1.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию тогда, когда это будет не во вред следствию. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил, что нужно время для уточнения информации об инциденте.

Ранее сообщалось, что экс-начальника колонии в Невьянске (Свердловская область) осудили за взятку. Ему назначили семь лет и три месяца лишения свободы условно.

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