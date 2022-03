Концерт английской группы отменили в Екатеринбурге

18 марта 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Концерт Bring Me The Horizon перенесли дважды — из-за ковида и начала спецоперации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Концерт английской группы Bring Me The Horizon, который должен был пройти в «МТС Live Холл» 20 апреля, отменен. Информация об этом появилась на сайте билетных касс и в официальной группе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». «Друзья, концерт Bring Me The Horizon отменяется. Денежные средства будут возвращены в полном объеме. Для этого вам нужно написать на почту сервиса, где вы покупали билет, к письму приложить заявку на возврат», — сообщают организаторы мероприятия. Заявки на возврат принимаются до 10 мая 2022 и только по месту приобретения. Ранее концерт переносили с 20 мая 2021 года на 20 апреля 2022 года из-за ковидных ограничений. За последние два дня ККТ «Космос» сообщил о двух отменах — выступление певицы Елка и мероприятие «Симфоническое КИНО». В «МТС Live Холл», где должна была выступать группа Bring Me The Horizon, отменили концерты уральский артист Niletto, украинский исполнитель Макс Барских, певец Гарик Сукачев. В «Фабрике» отказались выступать группа «НАИВ», певица Монеточка и рэпер Рем Дигга, а «Телеклуб» не приедет с концертом певица Луна. Уже сейчас организаторы терпят огромные финансовые потери из-за постоянных отмен концертов. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. В планах Кремля — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Если у вас есть проблемы с возвратом билетов, ваш концерт неоднократно переносили, вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Концерт английской группы Bring Me The Horizon, который должен был пройти в «МТС Live Холл» 20 апреля, отменен. Информация об этом появилась на сайте билетных касс и в официальной группе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». «Друзья, концерт Bring Me The Horizon отменяется. Денежные средства будут возвращены в полном объеме. Для этого вам нужно написать на почту сервиса, где вы покупали билет, к письму приложить заявку на возврат», — сообщают организаторы мероприятия. Заявки на возврат принимаются до 10 мая 2022 и только по месту приобретения. Ранее концерт переносили с 20 мая 2021 года на 20 апреля 2022 года из-за ковидных ограничений. За последние два дня ККТ «Космос» сообщил о двух отменах — выступление певицы Елка и мероприятие «Симфоническое КИНО». В «МТС Live Холл», где должна была выступать группа Bring Me The Horizon, отменили концерты уральский артист Niletto, украинский исполнитель Макс Барских, певец Гарик Сукачев. В «Фабрике» отказались выступать группа «НАИВ», певица Монеточка и рэпер Рем Дигга, а «Телеклуб» не приедет с концертом певица Луна. Уже сейчас организаторы терпят огромные финансовые потери из-за постоянных отмен концертов. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. В планах Кремля — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Если у вас есть проблемы с возвратом билетов, ваш концерт неоднократно переносили, вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.