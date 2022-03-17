Трассу из Тюмени в ХМАО перекрыли почти на девять месяцев

Движение на участке трассы реверсивное, его регулируют светофором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трассу Р-404 Тюмень — ХМАО частично перекрыли для проезда из-за ремонта моста, который подрядчик должен закончить к 1 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, в районе деревни Нижние Аремзяны (км 287) начался ремонт моста через реку Татарская. Движение реверсивное, со светофором. Работы производят круглосуточно, срок окончания контракта — 1 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

В ведомстве попросили водителей быть внимательными, и планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений. Сообщать о нештатных ситуациях можно по телефону диспетчерской службы 8-800-200-63-06.