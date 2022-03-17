17 марта 2022

Трассу из Тюмени в ХМАО перекрыли почти на девять месяцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, светофор, стоп
Движение на участке трассы реверсивное, его регулируют светофором Фото:

Трассу Р-404 Тюмень — ХМАО частично перекрыли для проезда из-за ремонта моста, который подрядчик должен закончить к 1 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, в районе деревни Нижние Аремзяны (км 287) начался ремонт моста через реку Татарская. Движение реверсивное, со светофором. Работы производят круглосуточно, срок окончания контракта — 1 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

В ведомстве попросили водителей быть внимательными, и планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений. Сообщать о нештатных ситуациях можно по телефону диспетчерской службы 8-800-200-63-06.

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Трассу Р-404 Тюмень — ХМАО частично перекрыли для проезда из-за ремонта моста, который подрядчик должен закончить к 1 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, в районе деревни Нижние Аремзяны (км 287) начался ремонт моста через реку Татарская. Движение реверсивное, со светофором. Работы производят круглосуточно, срок окончания контракта — 1 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». В ведомстве попросили водителей быть внимательными, и планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений. Сообщать о нештатных ситуациях можно по телефону диспетчерской службы 8-800-200-63-06.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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