Депутат Госдумы принял участие в спецоперации на Украине. Видео

19 марта 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Адам Делимханов на правах командира возглавляет проводимые на Украине спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов на правах командира возглавляет проводимые на Украине специальные операции. Об этом сообщил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в telegram-канале. «Адам Султанович, как опытный командир, лично принимает участие в проводимых спецоперациях. Ребята проявляют должную заботу не только о мирных жителях, но и даже о братьях наших меньших, которые страдают от садистских наклонностей националистических живодеров», — прокомментировал видео со спасением пострадавшей в ходе боевых действий собаки глава Чечни. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Целью РФ, по его словам, является денацификация и демилитаризация страны, планов по оккупации территории нет. По сведениям Минобороны, украинские националисты действуют крайне жестоко. Так, 14 марта в Донецке была сбита ракета «Точка-У», из-за обломков которой погибло 20 человек. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, таким образом была произведена атака на гражданское население Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов на правах командира возглавляет проводимые на Украине специальные операции. Об этом сообщил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в telegram-канале. «Адам Султанович, как опытный командир, лично принимает участие в проводимых спецоперациях. Ребята проявляют должную заботу не только о мирных жителях, но и даже о братьях наших меньших, которые страдают от садистских наклонностей националистических живодеров», — прокомментировал видео со спасением пострадавшей в ходе боевых действий собаки глава Чечни. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Целью РФ, по его словам, является денацификация и демилитаризация страны, планов по оккупации территории нет. По сведениям Минобороны, украинские националисты действуют крайне жестоко. Так, 14 марта в Донецке была сбита ракета «Точка-У», из-за обломков которой погибло 20 человек. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, таким образом была произведена атака на гражданское население Украины.