Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов на правах командира возглавляет проводимые на Украине специальные операции. Об этом сообщил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в telegram-канале.
«Адам Султанович, как опытный командир, лично принимает участие в проводимых спецоперациях. Ребята проявляют должную заботу не только о мирных жителях, но и даже о братьях наших меньших, которые страдают от садистских наклонностей националистических живодеров», — прокомментировал видео со спасением пострадавшей в ходе боевых действий собаки глава Чечни.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Целью РФ, по его словам, является денацификация и демилитаризация страны, планов по оккупации территории нет. По сведениям Минобороны, украинские националисты действуют крайне жестоко. Так, 14 марта в Донецке была сбита ракета «Точка-У», из-за обломков которой погибло 20 человек. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, таким образом была произведена атака на гражданское население Украины.
Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов на правах командира возглавляет проводимые на Украине специальные операции. Об этом сообщил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в telegram-канале. «Адам Султанович, как опытный командир, лично принимает участие в проводимых спецоперациях. Ребята проявляют должную заботу не только о мирных жителях, но и даже о братьях наших меньших, которые страдают от садистских наклонностей националистических живодеров», — прокомментировал видео со спасением пострадавшей в ходе боевых действий собаки глава Чечни. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Целью РФ, по его словам, является денацификация и демилитаризация страны, планов по оккупации территории нет. По сведениям Минобороны, украинские националисты действуют крайне жестоко. Так, 14 марта в Донецке была сбита ракета «Точка-У», из-за обломков которой погибло 20 человек. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, таким образом была произведена атака на гражданское население Украины.