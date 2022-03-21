В доме миллионеров в Екатеринбурге будут продавать соленья

Бакалейная лавка будет находиться на территории ресторана «Леонардо, дай пиццы» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге, в итальянском ресторане «Леонардо, дай пиццы», который располагается в клубном доме «Тихвин», в конце апреля откроется бакалейная лавка. Об этом сообщили представители холдинга Asado Group.

«В продаже будет консервация, сладкое варенье, джем. Все будут готовить на кухне „Леонардо, дай пиццы“», — сообщили в Asado Group. Также уточняется, что покупатели смогут приобрести варенье из шишек и елок, а на вынос будут доступны полуфабрикаты в виде пасты: спагетти, фарфалле, фетучини, лингвини, к которым будет прилагаться инструкция по приготовлению. Весь ассортимент лавки представят в зале ресторана и на сайте заведения.

Также в Asado Group подчеркивают, что идея создания бакалейной лавки появилась давно и с текущими событиями никак не связана. «Хотим приносить радость и удобство, делать итальянские продукты и пасту доступными без привязки к политике», — рассказали представители ресторанного бизнеса.

В Екатеринбурге ранее начали выставлять на продажу точки общественного питания. Один из продавцов рассказал, что бизнес продается из-за того, что у ресторана итальянские учредители, которые не готовы рисковать бизнесом в нынешней политической обстановке. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что задачей российской армии является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

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