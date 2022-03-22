Стоимость контактных линз увеличилась почти вдвое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге почти два раза выросли цены на контактные линзы в салоне оптики «Счастливый взгляд». Об этом сообщила читательница URA.RU.

«Ранее стоимость одной пачки контактных линз была в районе 1300-1500 рублей. Если заказывать сейчас [22 марта], то цена на одну пачку составит 2399 рублей», — рассказала корреспонденту агентства собеседница.

В магазине оптики «Счастливый взгляд» прояснили ситуацию. «Все линзы импортные, отсюда и привязка к курсу валют», — сообщили в коммерческом отделе сети магазинов. Уточняется, что возможных перебоев с поставками не ожидается, так как производители фармацевтической продукции пока что не заявляли о своем уходе с российского рынка. Запасов на складах достаточно, поставки из-за рубежа тоже будут, но возможны некоторые задержки доставок контактных линз из-за повышенного спроса, — рассказали представители магазина.

Ранее URA.RU рассказывало, что в России рост цен на линзы составит порядка 30-40%. Зарубежные компании начали повышать цены на свою продукцию, из-за чего эти товары будут резко дорожать.

Многие транснациональные компании приостанавливают работу в России из-за санкций в ответ на спецоперацию РФ. Лидеры стран вынуждают компании покидать российский рынок, так как ущерб, доставляемый российской экономике, должны на себе ощутить все жители РФ. Такое решение президент России Владимир Путин назвал действиями, направленными на ухудшение жизней миллионов россиян. По его словам, политика запада против РФ — это агрессия и способ ведения войны экономическими, информационными и политическими средствами.

Фото: личный кабинет читателя URA.RU на сайте салона оптики «Счастливый взгляд»

Актуальная цена на 22 марта 2022 года Фото: скриншот с сайта салона оптики «Счастливый взгляд»

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