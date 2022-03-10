В России резко подорожали очки и линзы

11 марта 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Цены выросли на 30-40% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Зарубежные компании начали повышать цены на свою продукцию, из-за чего в ближайшем будущем эти товары могут резко подорожать. Такой информацией поделились участники рынка. «Цена поставки, привязанная к евро и доллару, изменилась пропорционально росту курса, то есть минимум на 40%. Доля отечественного производства на российском рынке линз очень мала. Наша компания сама производит оправы, фабрика находится в России, но материалы мы закупаем за границей», — рассказал «Известиям» владелец одной из сетей салонов оптики Махмуд Тамимдаров. Он добавил, что возможно компании будут снижать свою маржинальность, чтобы не потерять покупателей. Однако представитель оптической отрасли отметил, что это не может продолжаться бесконечно, ведь бизнесу нужны деньги, поэтому рост цен на эти товары неминуем. Источник, близкий к компании Johnson&Johnson, сообщил, что 99% контактных линз и 95% очков привозятся в Россию из-за рубежа. По его словам, у российских производителей были попытки разработать контактные линзы, однако до конечного продукта они не дошли, поэтому сейчас невозможно заменить данный товар на отечественные аналоги. По словам представителей ФАС, цены на медицинские услуги и медизделия не подлежат государственному регулированию. Однако специалисты, работающие в службе заверили, что проведет проверку по данному вопросу и если найдут нарушения, будут применены соответствующие меры. В России резко выросли цены на услуги стоматологов из-за повышения курса доллара. Также жители страны массово скупают импортные лекарства, так как бояться, что в скором их перестанут поставлять в города. В Госдуме придумали, как предотвратить дефицит лекарств в РФ. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зарубежные компании начали повышать цены на свою продукцию, из-за чего в ближайшем будущем эти товары могут резко подорожать. Такой информацией поделились участники рынка. «Цена поставки, привязанная к евро и доллару, изменилась пропорционально росту курса, то есть минимум на 40%. Доля отечественного производства на российском рынке линз очень мала. Наша компания сама производит оправы, фабрика находится в России, но материалы мы закупаем за границей», — рассказал «Известиям» владелец одной из сетей салонов оптики Махмуд Тамимдаров. Он добавил, что возможно компании будут снижать свою маржинальность, чтобы не потерять покупателей. Однако представитель оптической отрасли отметил, что это не может продолжаться бесконечно, ведь бизнесу нужны деньги, поэтому рост цен на эти товары неминуем. Источник, близкий к компании Johnson&Johnson, сообщил, что 99% контактных линз и 95% очков привозятся в Россию из-за рубежа. По его словам, у российских производителей были попытки разработать контактные линзы, однако до конечного продукта они не дошли, поэтому сейчас невозможно заменить данный товар на отечественные аналоги. По словам представителей ФАС, цены на медицинские услуги и медизделия не подлежат государственному регулированию. Однако специалисты, работающие в службе заверили, что проведет проверку по данному вопросу и если найдут нарушения, будут применены соответствующие меры. В России резко выросли цены на услуги стоматологов из-за повышения курса доллара. Также жители страны массово скупают импортные лекарства, так как бояться, что в скором их перестанут поставлять в города. В Госдуме придумали, как предотвратить дефицит лекарств в РФ. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день.