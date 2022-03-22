Пермские власти собираются ликвидировать деревню

В деревне никто не живет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутатам Законодательного собрания Пермского края поступил проект закона о ликвидации деревни Болото в Красновишерском городском округе. Информация об этом размещена на официальном портале краевого парламента.

«Специалисты администрации Красновишерского городского округа осуществили осмотр территории деревни Болото в июне 2020 года. На момент осмотра проживающих в деревне лиц выявлено не было. Похозяйственная книга не ведется с 2017 года», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В отчете специалисты указали, что дома в деревне снесены либо разрушены, отсутствуют жители и инфраструктура. Деревня заросла деревьями и кустарниками. Заехать туда можно только по лесной дороге на транспорте с повышенной проходимостью. Дума Красновишерского городского округа приняла решение обозначить в генплане деревню Болото как ликвидируемый объект.

Ранее URA.RU рассказывало о ликвидации других населенных пунктов в Пермском крае. В некоторых из них летом живут дачники.