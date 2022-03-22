22 марта 2022
21 марта 2022

Пермские власти собираются ликвидировать деревню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт деревня, село. Тюмень, деревянный дом, дом, деревня, ограда, село, деревенский дом, сельский дом, забор, деревенская ограда, деревянный забор, забор в деревне
В деревне никто не живет Фото:

Депутатам Законодательного собрания Пермского края поступил проект закона о ликвидации деревни Болото в Красновишерском городском округе. Информация об этом размещена на официальном портале краевого парламента.

«Специалисты администрации Красновишерского городского округа осуществили осмотр территории деревни Болото в июне 2020 года. На момент осмотра проживающих в деревне лиц выявлено не было. Похозяйственная книга не ведется с 2017 года», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В отчете специалисты указали, что дома в деревне снесены либо разрушены, отсутствуют жители и инфраструктура. Деревня заросла деревьями и кустарниками. Заехать туда можно только по лесной дороге на транспорте с повышенной проходимостью. Дума Красновишерского городского округа приняла решение обозначить в генплане деревню Болото как ликвидируемый объект.

Ранее URA.RU рассказывало о ликвидации других населенных пунктов в Пермском крае. В некоторых из них летом живут дачники.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутатам Законодательного собрания Пермского края поступил проект закона о ликвидации деревни Болото в Красновишерском городском округе. Информация об этом размещена на официальном портале краевого парламента. «Специалисты администрации Красновишерского городского округа осуществили осмотр территории деревни Болото в июне 2020 года. На момент осмотра проживающих в деревне лиц выявлено не было. Похозяйственная книга не ведется с 2017 года», — указано в пояснительной записке к законопроекту. В отчете специалисты указали, что дома в деревне снесены либо разрушены, отсутствуют жители и инфраструктура. Деревня заросла деревьями и кустарниками. Заехать туда можно только по лесной дороге на транспорте с повышенной проходимостью. Дума Красновишерского городского округа приняла решение обозначить в генплане деревню Болото как ликвидируемый объект. Ранее URA.RU рассказывало о ликвидации других населенных пунктов в Пермском крае. В некоторых из них летом живут дачники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...