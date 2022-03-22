22 марта 2022
21 марта 2022

В ХМАО в жестком ДТП погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Два человека погибли в результате столкновения иномарок Фото:

Пассажир и водитель погибли в результате столкновения иномарок на автодороге «Сургут — Когалым», произошедшего в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. О трагедии сообщила полиция Югры в telegram-канале.

«По предварительным данным, 22 марта около 20:40 на 101 километре автодороги „Сургут — Когалым“ произошло столкновение автомобиля „Митсубиси L200“ под управлением водителя 1995 года рождения и автомобиля „Тойота Хайлюкс“ под управлением водителя 1963 года рождения. В результате ДТП водитель „Тойоты“ и пассажир „Митсубиси“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пассажир «Тойоты» получил телесные повреждения. Водитель «Митсубиси» не пострадал.

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Пассажир и водитель погибли в результате столкновения иномарок на автодороге «Сургут — Когалым», произошедшего в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. О трагедии сообщила полиция Югры в telegram-канале. «По предварительным данным, 22 марта около 20:40 на 101 километре автодороги „Сургут — Когалым“ произошло столкновение автомобиля „Митсубиси L200“ под управлением водителя 1995 года рождения и автомобиля „Тойота Хайлюкс“ под управлением водителя 1963 года рождения. В результате ДТП водитель „Тойоты“ и пассажир „Митсубиси“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что пассажир «Тойоты» получил телесные повреждения. Водитель «Митсубиси» не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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