В ХМАО в жестком ДТП погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения иномарок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пассажир и водитель погибли в результате столкновения иномарок на автодороге «Сургут — Когалым», произошедшего в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. О трагедии сообщила полиция Югры в telegram-канале.

«По предварительным данным, 22 марта около 20:40 на 101 километре автодороги „Сургут — Когалым“ произошло столкновение автомобиля „Митсубиси L200“ под управлением водителя 1995 года рождения и автомобиля „Тойота Хайлюкс“ под управлением водителя 1963 года рождения. В результате ДТП водитель „Тойоты“ и пассажир „Митсубиси“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пассажир «Тойоты» получил телесные повреждения. Водитель «Митсубиси» не пострадал.

t.me/police_ugra

t.me/police_ugra