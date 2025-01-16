16 января 2025

В ХМАО сотрудница МУПа пойдет под суд за подлог в пользу осужденного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудница МУПа из ХМАО пойдет под суд за подлог
Сотрудница МУПа из ХМАО пойдет под суд за подлог Фото:

В Сургуте (ХМАО) следователи завершили дело против бывшей сотрудницы муниципального учреждения в Лянторе Сургутского района, где отбывал наказание осужденный. Женщину обвиняют в том, что она подделала документы, чтобы помочь осужденному избежать наказания. Документы по делу направили в суд, сообщили в окружном следственном комитете.

«По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом учреждения, где отбывал наказание осужденный, по просьбе инспектора УФСИН изготовила подложный табель учета отработанных часов и отразила в нем заведомо ложные сведения об отбытии и отработке наказания осужденным. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы направлены в суд», — сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.

Следователи провели допросы, экспертизы и собрали достаточно доказательств для суда. Дело инспектора, который просил подделать документы, уже передали в суд и сейчас его рассматривают.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе  ХМАО в суд направлено дело бывшей сотрудницы филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Силовики считают, что она проставляла осужденному ложные отметки об отработке часов обязательных работ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) следователи завершили дело против бывшей сотрудницы муниципального учреждения в Лянторе Сургутского района, где отбывал наказание осужденный. Женщину обвиняют в том, что она подделала документы, чтобы помочь осужденному избежать наказания. Документы по делу направили в суд, сообщили в окружном следственном комитете. «По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом учреждения, где отбывал наказание осужденный, по просьбе инспектора УФСИН изготовила подложный табель учета отработанных часов и отразила в нем заведомо ложные сведения об отбытии и отработке наказания осужденным. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы направлены в суд», — сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте. Следователи провели допросы, экспертизы и собрали достаточно доказательств для суда. Дело инспектора, который просил подделать документы, уже передали в суд и сейчас его рассматривают. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе  ХМАО в суд направлено дело бывшей сотрудницы филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Силовики считают, что она проставляла осужденному ложные отметки об отработке часов обязательных работ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...