В ХМАО сотрудница МУПа пойдет под суд за подлог в пользу осужденного

В Сургуте (ХМАО) следователи завершили дело против бывшей сотрудницы муниципального учреждения в Лянторе Сургутского района, где отбывал наказание осужденный. Женщину обвиняют в том, что она подделала документы, чтобы помочь осужденному избежать наказания. Документы по делу направили в суд, сообщили в окружном следственном комитете.
«По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом учреждения, где отбывал наказание осужденный, по просьбе инспектора УФСИН изготовила подложный табель учета отработанных часов и отразила в нем заведомо ложные сведения об отбытии и отработке наказания осужденным. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы направлены в суд», — сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.
Следователи провели допросы, экспертизы и собрали достаточно доказательств для суда. Дело инспектора, который просил подделать документы, уже передали в суд и сейчас его рассматривают.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО в суд направлено дело бывшей сотрудницы филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Силовики считают, что она проставляла осужденному ложные отметки об отработке часов обязательных работ
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