Полиция ХМАО наказала водителя, который размахивал на дороге бейсбольной битой

В Сургуте (ХМАО) полиция нашла и оштрафовала водителя, который остановился под запрещающим знаком, а потом угрожал битой другому участнику дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона.
«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту установлен и задержан водитель 1987 года рождения. Он привлечен по административной статье „Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками“. С ним проведена беседа о недопустимости повторного нарушения», — рассказали в полиции. За расхаживание с битой по улицам сургутянин, скорее всего, избежит ответственности, так как она является спортивным инвентарем, а вреда водителю он никакого не нанес.
Ранее в Нижневартовске директор магазина напал на покупателя и ударил его, обвинив в порче товара. Полиция проводит проверку.
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