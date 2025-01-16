16 января 2025

Полиция ХМАО наказала водителя, который размахивал на дороге бейсбольной битой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был оштрафован по административной статье
Мужчина был оштрафован по административной статье Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция нашла и оштрафовала водителя, который остановился под запрещающим знаком, а потом угрожал битой другому участнику дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона.

«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту установлен и задержан водитель 1987 года рождения. Он привлечен по административной статье „Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками“. С ним проведена беседа о недопустимости повторного нарушения», — рассказали в полиции. За расхаживание с битой по улицам сургутянин, скорее всего, избежит ответственности, так как она является спортивным инвентарем, а вреда водителю он никакого не нанес.

Ранее в Нижневартовске директор магазина напал на покупателя и ударил его, обвинив в порче товара. Полиция проводит проверку.

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В Сургуте (ХМАО) полиция нашла и оштрафовала водителя, который остановился под запрещающим знаком, а потом угрожал битой другому участнику дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона. «Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту установлен и задержан водитель 1987 года рождения. Он привлечен по административной статье „Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками“. С ним проведена беседа о недопустимости повторного нарушения», — рассказали в полиции. За расхаживание с битой по улицам сургутянин, скорее всего, избежит ответственности, так как она является спортивным инвентарем, а вреда водителю он никакого не нанес. Ранее в Нижневартовске директор магазина напал на покупателя и ударил его, обвинив в порче товара. Полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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