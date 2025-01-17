Байден заврался, вспоминая разговор с Путиным

Байден заявил, что именно США якобы вывезли ядерное оружие с Украины в 1996 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байден не сдержал обещание по Украине, которое США дали России в 1996 году
Байден не сдержал обещание по Украине, которое США дали России в 1996 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден окончательно заврался, когда вспоминал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным об Украине. Американский глава утверждал, что именно США якобы вывезли ядерное оружие с Украины 1996 году, хотя на самом деле это была Россия. 

«Мы уже вывезли ядерное оружие. Вывезли все. Его там нет. Мы не собираемся возвращать его», — заявил Джо Байден в своем последнем интервью. Его слова приводит «Царьград».

На самом деле Украина передала свой ядерный арсенал России еще в 1996 году в соответствии с Будапештским меморандумом, и роль США заключалась в соблюдении обещания уважать независимость Украины. Однако и этого обещания Америка не сдержала. 

В ходе беседы американский политик также поделился, что обсуждал с Путиным опасения по поводу тактического ядерного вооружения в Европе. «Я этого не хочу. Ядерное оружие, тактическое ядерное оружие в Европе пугает всех, включая русских», — произнес Байден.

В ноябре прошлого года некоторые американские и европейские чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие, изъятое после распада СССР. В том числе они выступили за размещение конвенционного оружия в Украине на фоне эскалации конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден окончательно заврался, когда вспоминал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным об Украине. Американский глава утверждал, что именно США якобы вывезли ядерное оружие с Украины 1996 году, хотя на самом деле это была Россия.  «Мы уже вывезли ядерное оружие. Вывезли все. Его там нет. Мы не собираемся возвращать его», — заявил Джо Байден в своем последнем интервью. Его слова приводит «Царьград». На самом деле Украина передала свой ядерный арсенал России еще в 1996 году в соответствии с Будапештским меморандумом, и роль США заключалась в соблюдении обещания уважать независимость Украины. Однако и этого обещания Америка не сдержала.  В ходе беседы американский политик также поделился, что обсуждал с Путиным опасения по поводу тактического ядерного вооружения в Европе. «Я этого не хочу. Ядерное оружие, тактическое ядерное оружие в Европе пугает всех, включая русских», — произнес Байден. В ноябре прошлого года некоторые американские и европейские чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие, изъятое после распада СССР. В том числе они выступили за размещение конвенционного оружия в Украине на фоне эскалации конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...