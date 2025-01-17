Президент США Джо Байден окончательно заврался, когда вспоминал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным об Украине. Американский глава утверждал, что именно США якобы вывезли ядерное оружие с Украины 1996 году, хотя на самом деле это была Россия.
«Мы уже вывезли ядерное оружие. Вывезли все. Его там нет. Мы не собираемся возвращать его», — заявил Джо Байден в своем последнем интервью. Его слова приводит «Царьград».
На самом деле Украина передала свой ядерный арсенал России еще в 1996 году в соответствии с Будапештским меморандумом, и роль США заключалась в соблюдении обещания уважать независимость Украины. Однако и этого обещания Америка не сдержала.
В ходе беседы американский политик также поделился, что обсуждал с Путиным опасения по поводу тактического ядерного вооружения в Европе. «Я этого не хочу. Ядерное оружие, тактическое ядерное оружие в Европе пугает всех, включая русских», — произнес Байден.
В ноябре прошлого года некоторые американские и европейские чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие, изъятое после распада СССР. В том числе они выступили за размещение конвенционного оружия в Украине на фоне эскалации конфликта.
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