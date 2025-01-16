16 января 2025

В ХМАО отменили занятия для школьников второй смены в арктической зоне

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО объявили актировки для школьников арктической зоны
В ХМАО объявили актировки для школьников арктической зоны Фото:

В Березовском районе ХМАО отменили занятия для школьников второй смены. Актировки объявили для учеников 1-8 классов в селах Саранпауль и Няксимволь, деревнях Щекурья, Ломбовож и Хулимсунт, сообщил портал «Госуслуги. Югра».

«17 января занятия второй смены с 1 по 8 классы отменяются. На момент объявления актировки температура -34,5 °С», — указано в сообщении на портале. По данным синоптиков, в этих районах наблюдается полный штиль.

Ранее URA.RU писало, что утром объявили актировки для школьников восьми населенных пунктов Березовского района. Температура воздуха составляла от -27,9 до -33,3 градусов с небольшим ветром.

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В Березовском районе ХМАО отменили занятия для школьников второй смены. Актировки объявили для учеников 1-8 классов в селах Саранпауль и Няксимволь, деревнях Щекурья, Ломбовож и Хулимсунт, сообщил портал «Госуслуги. Югра». «17 января занятия второй смены с 1 по 8 классы отменяются. На момент объявления актировки температура -34,5 °С», — указано в сообщении на портале. По данным синоптиков, в этих районах наблюдается полный штиль. Ранее URA.RU писало, что утром объявили актировки для школьников восьми населенных пунктов Березовского района. Температура воздуха составляла от -27,9 до -33,3 градусов с небольшим ветром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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