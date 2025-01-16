В ХМАО отменили занятия для школьников второй смены в арктической зоне

В Березовском районе ХМАО отменили занятия для школьников второй смены. Актировки объявили для учеников 1-8 классов в селах Саранпауль и Няксимволь, деревнях Щекурья, Ломбовож и Хулимсунт, сообщил портал «Госуслуги. Югра».
«17 января занятия второй смены с 1 по 8 классы отменяются. На момент объявления актировки температура -34,5 °С», — указано в сообщении на портале. По данным синоптиков, в этих районах наблюдается полный штиль.
Ранее URA.RU писало, что утром объявили актировки для школьников восьми населенных пунктов Березовского района. Температура воздуха составляла от -27,9 до -33,3 градусов с небольшим ветром.
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