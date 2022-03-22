Тюменца осудили за оформление кредитов на умершего отца

Мужчина получил деньги через приложение «Сбербанк Онлайн» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменца приговорили к 180 часам обязательных работ за оформление двух кредитов на имя умершего отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокураты. Мужчина был обвинен по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Согласно материалам уголовного дела, мужчина через приложение «Сбербанк Онлайн», принадлежащее умершему отцу, в 2020 году оформил два кредита на общую сумму 117 тыс. рублей. «Деньги были перечислены на банковскую карту умершего, а в последующем потрачены сыном на личные нужды», — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что некоторое время обвиняемый платил по кредитам, но затем перестал это делать. Помимо обязательных работ, суд взыскал с тюменца 99 тыс. рублей долга.