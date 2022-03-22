В тюменских магазинах сети «Магнит Косметик» не продают больше двух упаковок подгузников в одни руки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В тюменских магазинах сети «Магнит Косметик» ограничили продажу подгузников и средств женской гигиены. Об этом сообщили пользователи паблика «Нетипичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы заботимся о том, чтобы каждый из вас всегда мог купить необходимые товары у нас в магазинах по доступным ценам. Чтобы предупредить спекулятивный спрос на товары первой необходимости, мы временно лимитировали объем отпускаемых товаров на одного покупателя. Не более двух единиц товара в категории «Подгузники детские», «Подгузники-трусики детские»; не более трех единиц в категории «Средства женской гигиены», — приводит автор публикации текст объявления, наклеенного на входе в одну из торговых точек сети «Магнит Косметик» в Тюмени.

В комментариях к записи большинство пользователей негативно отнеслись к введению ограничений. «Памперсы аж сразу на 200 рублей подорожали», — отметил Расим Кулиев. «Когда талоны вводить будете?» — поинтересовался Ринат Сигнатуллин. «Дожили, некоторые купят много, а потом продают через интернет по завышенной цене», — добавила Светлана Ермакова.

В пресс-службу сети супермаркетов «Магнит» направлен письменный запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Как ранее указывало агентство, ажиотажный спрос на различные продовольственные и непродовольственные товары возник в России на фоне международных санкций. Западные лидеры ввели их из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, началу которой предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах ДНР и ЛНР. Власти ЕС и США открыто заявили, что санкции должны нанести максимальный урон по экономической, социальной и гуманитарной сферам РФ.

Если вы столкнулись с ограничениями по продаже тех или иных товаров, расскажите об этом нам! Telegram тюменской редакции URA.RU — @Sobyaninzdesbot.

В магазинах торговой сети «Магнит Косметик» ограничили продажу подгузников и средств женской гигиены Паблик «Нетипичная Тюмень», соцсеть «ВКонтакте»

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