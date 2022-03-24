Безнал отменили в сети магазинов «Магнит» в Екатеринбурге

Персонал «Магнита» не в курсе, как надолго отменили безналичную оплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В магазинах сети «Магнит» в Екатеринбурге отменили способ безналичной оплаты. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Продавец на кассе предупреждает всех, что безнал по техническим причинам не работает по всей сети. Персонал магазина не знает, надолго ли это», — поделился корреспондент агентства.

В головном офисе компании АО «Тандер», управляющей магазинами, не смогли ответить на запрос корреспондента и попросили направить письмо на электронную почту. Ответное письмо от компании на момент публикации не поступило.

Ранее стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение о прекращении работы в России. С 10 марта карты этих систем работают только на территории России. В связи с этим ЦБ РФ принял решение ограничить использование карт Visa и Mastercard в России — они стали недоступны в приложениях Apple Pay и Google Pay. Данные решения связаны с западными санкциями в ответ на спецоперацию России на территории Украины. Власти РФ считают эту операцию вынужденной, так как на территории Донбасса мирные жители подвергались насилию со стороны ВСУ на протяжении восьми лет.

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