Пассажиры предложили Мишустину заморозить цены на проезд

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Виды города. Тюмень, транспорт, автобус, маршрутка, пассажиры автобуса
ООП направила письма с этим предложением правительству РФ Фото:

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заморозить цены на проезд в общественном транспорте. Это следует из письма председателя организации Ильи Зотова, которое направлено премьер-министру Михаилу Мишустину и полпредам президента России во всех восьми федеральных округах.

Общероссийское объединение пассажиров попросило премьер-министра России Михаила Мишустина рекомендовать главам субъектов заморозить цены на проезд в общественном транспорте на полгода. Такую меру общественники объяснили необходимостью поддержать граждан в сложной экономической ситуации, передают «Известия» содержание письма.

В правительстве ответили, что данное предложение будет рассмотрено в установленном порядке. По словам управляющего партнера Центра экономики инфраструктуры Павла Чистякова, уровень тарифов зависит от города, региона. К тому же городские администрации или регион имеют возможность выбирать между двумя типами контрактов с перевозчиками: по нерегулируемому тарифу компании сами смогут устанавливать цены, по регулируемому тарифу перевозчик держит стоимость поездок на «социальном» уровне.

Во многих городах России поднялись цены на проезд в транспорте. Так, например, в Екатеринбурге стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах увеличилась с 28 до 32 рублей. В Кургане на одной из автобусных маршрутов планируют повысить стоимость до 33 рублей. Это связывают с ростом себестоимости одной поездки в общественном транспорте.

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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заморозить цены на проезд в общественном транспорте. Это следует из письма председателя организации Ильи Зотова, которое направлено премьер-министру Михаилу Мишустину и полпредам президента России во всех восьми федеральных округах. Общероссийское объединение пассажиров попросило премьер-министра России Михаила Мишустина рекомендовать главам субъектов заморозить цены на проезд в общественном транспорте на полгода. Такую меру общественники объяснили необходимостью поддержать граждан в сложной экономической ситуации, передают «Известия» содержание письма. В правительстве ответили, что данное предложение будет рассмотрено в установленном порядке. По словам управляющего партнера Центра экономики инфраструктуры Павла Чистякова, уровень тарифов зависит от города, региона. К тому же городские администрации или регион имеют возможность выбирать между двумя типами контрактов с перевозчиками: по нерегулируемому тарифу компании сами смогут устанавливать цены, по регулируемому тарифу перевозчик держит стоимость поездок на «социальном» уровне. Во многих городах России поднялись цены на проезд в транспорте. Так, например, в Екатеринбурге стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах увеличилась с 28 до 32 рублей. В Кургане на одной из автобусных маршрутов планируют повысить стоимость до 33 рублей. Это связывают с ростом себестоимости одной поездки в общественном транспорте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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