Власти увеличили стоимость проезда в Екатеринбурге

31 января 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

С 11 февраля проезд в екатеринбургском транспорте будет стоить 32 рубля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах Екатеринбурга увеличилась с 28 до 32 рублей. Такое решение, по данным URA.RU, 31 января приняла Региональная энергетическая комиссия (РЭК). Новые тарифы начнут действовать с 11 февраля (первоначальной датой было 1 февраля). «Утвердить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, за исключением внеуличного транспорта, сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования „город Екатеринбург“ в размере 32 рубля за поездку и место багажа», — говорится в постановлении, утвержденном правлением РЭК. Тариф для метро, таким образом, остается прежним. Мэрия предлагала иной сценарий. В декабре 2021-го мэр Алексей Орлов анонсировал, что стоимость проезда на всех видах общественного транспорта повысится до 33 рублей (известно, что перевозчики просили значительно больше). По данным URA.RU, муниципальные чиновники не ожидали, что РЭК снизит индексацию на рубль. Чтобы сгладить последствия реформы для горожан, городские власти пошли на поблажку: будет возвращен единый проездной. «То есть для горожан этот вариант будет наиболее удобным. Дополнительно мы проработали вопрос пересадочных тарифов. Сегодня их два — 30 и 60 минут. И мы для себя предварительно приняли решение, что в тариф 60 минут будет включен метрополитен», — анонсировали в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах Екатеринбурга увеличилась с 28 до 32 рублей. Такое решение, по данным URA.RU, 31 января приняла Региональная энергетическая комиссия (РЭК). Новые тарифы начнут действовать с 11 февраля (первоначальной датой было 1 февраля). «Утвердить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, за исключением внеуличного транспорта, сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования „город Екатеринбург“ в размере 32 рубля за поездку и место багажа», — говорится в постановлении, утвержденном правлением РЭК. Тариф для метро, таким образом, остается прежним. Мэрия предлагала иной сценарий. В декабре 2021-го мэр Алексей Орлов анонсировал, что стоимость проезда на всех видах общественного транспорта повысится до 33 рублей (известно, что перевозчики просили значительно больше). По данным URA.RU, муниципальные чиновники не ожидали, что РЭК снизит индексацию на рубль. Чтобы сгладить последствия реформы для горожан, городские власти пошли на поблажку: будет возвращен единый проездной. «То есть для горожан этот вариант будет наиболее удобным. Дополнительно мы проработали вопрос пересадочных тарифов. Сегодня их два — 30 и 60 минут. И мы для себя предварительно приняли решение, что в тариф 60 минут будет включен метрополитен», — анонсировали в мэрии.