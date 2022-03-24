Со сбежавшими от пьяных родителей детьми работают психологи

25 марта 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Сейчас девочки в безопасности (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU С девочками, сбежавшими босиком по снегу от пьяных родителей в Березовском, будут работать психологи. Об этом URA.RU рассказал детский свердловский омбудсмен Игорь Мороков. «Девочки подверглись очень серьезному стрессу, поэтому я попросил обеспечить им психологическое сопровождение. Психологические травмы в отличие от физических имеют латентное состояние и отложенный формат реализации. К счастью, сейчас девочки в безопасности», — объяснил Игорь Мороков. Обмудсмен добавил, что вопрос о дальнейшей судьбе детей будет решаться коллегиально, исходя не из административного кодекса, а интересов ребенка. Специалисты оценят степень тяжести случившегося, оценят историю двух семей и сделают вывод, где детям будет наиболее психологически комфортно и безопасно жить. Ранее URA.RU сообщало, что жители Березовского заметили на улице двух босых и раздетых девочек, которые убежали от пьяных родителей. Их отвезли в больницу. Врачи рассказали агентству, что пациентки чувствуют себя хорошо, родные их пока не навещали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

С девочками, сбежавшими босиком по снегу от пьяных родителей в Березовском, будут работать психологи. Об этом URA.RU рассказал детский свердловский омбудсмен Игорь Мороков. «Девочки подверглись очень серьезному стрессу, поэтому я попросил обеспечить им психологическое сопровождение. Психологические травмы в отличие от физических имеют латентное состояние и отложенный формат реализации. К счастью, сейчас девочки в безопасности», — объяснил Игорь Мороков. Обмудсмен добавил, что вопрос о дальнейшей судьбе детей будет решаться коллегиально, исходя не из административного кодекса, а интересов ребенка. Специалисты оценят степень тяжести случившегося, оценят историю двух семей и сделают вывод, где детям будет наиболее психологически комфортно и безопасно жить. Ранее URA.RU сообщало, что жители Березовского заметили на улице двух босых и раздетых девочек, которые убежали от пьяных родителей. Их отвезли в больницу. Врачи рассказали агентству, что пациентки чувствуют себя хорошо, родные их пока не навещали.