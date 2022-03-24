24 марта 2022

Со сбежавшими от пьяных родителей детьми работают психологи

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр реабилитации Надежда. Тюмень, ребенок, девочка
Сейчас девочки в безопасности (архивное фото) Фото:

С девочками, сбежавшими босиком по снегу от пьяных родителей в Березовском, будут работать психологи. Об этом URA.RU рассказал детский свердловский омбудсмен Игорь Мороков.

«Девочки подверглись очень серьезному стрессу, поэтому я попросил обеспечить им психологическое сопровождение. Психологические травмы в отличие от физических имеют латентное состояние и отложенный формат реализации. К счастью, сейчас девочки в безопасности», — объяснил Игорь Мороков.

Обмудсмен добавил, что вопрос о дальнейшей судьбе детей будет решаться коллегиально, исходя не из административного кодекса, а интересов ребенка. Специалисты оценят степень тяжести случившегося, оценят историю двух семей и сделают вывод, где детям будет наиболее психологически комфортно и безопасно жить.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Березовского заметили на улице двух босых и раздетых девочек, которые убежали от пьяных родителей. Их отвезли в больницу. Врачи рассказали агентству, что пациентки чувствуют себя хорошо, родные их пока не навещали.

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С девочками, сбежавшими босиком по снегу от пьяных родителей в Березовском, будут работать психологи. Об этом URA.RU рассказал детский свердловский омбудсмен Игорь Мороков. «Девочки подверглись очень серьезному стрессу, поэтому я попросил обеспечить им психологическое сопровождение. Психологические травмы в отличие от физических имеют латентное состояние и отложенный формат реализации. К счастью, сейчас девочки в безопасности», — объяснил Игорь Мороков. Обмудсмен добавил, что вопрос о дальнейшей судьбе детей будет решаться коллегиально, исходя не из административного кодекса, а интересов ребенка. Специалисты оценят степень тяжести случившегося, оценят историю двух семей и сделают вывод, где детям будет наиболее психологически комфортно и безопасно жить. Ранее URA.RU сообщало, что жители Березовского заметили на улице двух босых и раздетых девочек, которые убежали от пьяных родителей. Их отвезли в больницу. Врачи рассказали агентству, что пациентки чувствуют себя хорошо, родные их пока не навещали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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