Родители не вспомнили о детях, сбежавших босиком на улицу. «Лежат в больнице как сироты»

25 марта 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

В больнице детей никто из родных не навестил (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Родители из города Березовский (Свердловская область), от которых во время пьяной драки убежали раздетыми дети, не приходили навестить дочерей. Об этом рассказал URA.RU замглавного врача по детству городской больницы Рамзиль Рахматуллин. «О состоянии девочек мы не рассказываем: они в социально-опасном положении, приравниваются к сиротам. Лежат самостоятельно в палате, без законных представителей. Мы даже не знаем, кто их родители, не видели — они к детям еще не приходили, не навестили», — объяснил Рамзиль Рахматуллин. Врач добавил, что состояние у девочек удовлетворительное, травм и обморожений нет. Их одели, обули, хорошо кормят и ухаживают медсестры. «Палаты у нас новые, в них тепло, есть туалет и душ, все у девочек хорошо», — уверил доктор. Накануне вечером жители Березовского нашли двух девочек шести и семи лет, которые раздетыми и босыми шли по темной улице. Полиция доставила детей в больницу. Оказалось, они сбежали из дома от матерей, которые во время пьяного застолья сцепились в драке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с детьми». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Родители из города Березовский (Свердловская область), от которых во время пьяной драки убежали раздетыми дети, не приходили навестить дочерей. Об этом рассказал URA.RU замглавного врача по детству городской больницы Рамзиль Рахматуллин. «О состоянии девочек мы не рассказываем: они в социально-опасном положении, приравниваются к сиротам. Лежат самостоятельно в палате, без законных представителей. Мы даже не знаем, кто их родители, не видели — они к детям еще не приходили, не навестили», — объяснил Рамзиль Рахматуллин. Врач добавил, что состояние у девочек удовлетворительное, травм и обморожений нет. Их одели, обули, хорошо кормят и ухаживают медсестры. «Палаты у нас новые, в них тепло, есть туалет и душ, все у девочек хорошо», — уверил доктор. Накануне вечером жители Березовского нашли двух девочек шести и семи лет, которые раздетыми и босыми шли по темной улице. Полиция доставила детей в больницу. Оказалось, они сбежали из дома от матерей, которые во время пьяного застолья сцепились в драке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с детьми».