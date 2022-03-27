В Пермском крае выпадет аномальное количество осадков

За несколько дней в регионе выпадет месячная норма осадков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае на начавшейся неделе выпадет аномальное количество осадков. Регион окажется под влиянием сразу нескольких циклонов, это приведет к значительным температурным колебаниям, сообщается на сайте ГИС центра Пермского госуниверситета.

«В Пермском крае температура воздуха ожидается ниже нормы на юге на один градус, на северо-западе на три градуса и более. На юге края прогнозируется выпадение месячной нормы осадков за неделю. В конце недели при прохождении средиземноморских циклонов вероятны сильные смешанные осадки, налипание мокрого снега, возможен сильный переохлажденный дождь, гололед», — говорится на сайте.

В ночь на вторник на северо-западе Прикамья температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов, а на северо-востоке — до 20 градусов (при прояснениях). Дневная температура не поднимется выше ноля градусов. Холодные ночи ожидаются также в среду и четверг (0…-2 градуса на юге края, до 15 мороза на севере края).

Потепление возможно лишь к концу недели. В субботу, 2 апреля, теплый фронт принесет значительные осадки (преимущественно — на юге края) в виде мокрого снега, переохлажденного дождя и дождя. Температура воздуха в этот день ожидается близкой к нулю, а по югу края потеплеет до 5 градусов. По предварительным прогнозам, в воскресенье, 3 апреля, может потеплеть до 10 градусов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам