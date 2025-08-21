Бывший кировский губернатор Белых ищет в политике рынки сбыта для своих конфет

Экс-депутат Пермского края и бывший губернатор Кировской области Никита Белых активно взялся за свой бизнес. Ему принадлежит одна известная в Прикамье кондитерская фабрика, где он работает замдиректора по корпоративным вопросам после выхода из колонии. От имени фабрики он сделал коммерческое предложение депутатам заксобрания, предложив купить наборы конфет. Письмо Белых на имя одного из парламентариев с отметкой о приеме есть в распоряжении URA.RU.
«Когда приближается Новый год, особенно хочется, чтобы каждый подарок стал чем-то большим, чем просто набор сладостей. B нашей кондитерской фабрике мы подходим к этому c душой и вниманием к деталям — и c искренним интересом предлагаем рассмотреть возможность взаимодействия c депутатским корпусом законодательного собрания Пермского края в рамках подготовки новогодних сладких подарков», — говорится в письме Белых.
Никита Белых не ответил на сообщение корреспондента агентства в соцсети «ВКонтакте». По данным инсайдера в политэлитах, такие коммерческие предложения он отправил и на крупные предприятия. В пресс-службе заксобрания на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Источник, близкий к парламенту, отмечает, что ЗС не покупает сладкие подарки депутатам к Новому году: «Возможно, предложение заинтересует их для работы в своих округах, учитывая выборы 2026 года, или для закупок на предприятия, где они работают».
Ирония в том, что в начале 2000-х годов, когда Белых только купил фабрику, он делал персональные подарки коллегам по заксобранию. Он вручил по коробке, внутри которой были конфеты, завернутые в фантики с изображениями депутатов. Ровно 40 штук (по числу депутатов в заксобрании области). «Может, рассчитывает повторить?» — рассуждают источники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!