Жители Тюмени возмущены навязчивостью владельцев конных аттракционов в центре города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени не могут спокойно гулять с детьми по Цветному бульвару города из-за слишком навязчивых предложений от владельцев конных аттракционов. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, из-за большого количества животных, Городской парк культуры и отдыха, расположенный на центральной площади, стал больше напоминать стойло для лошадей и пони.

«Это просто невозможно. По выходным на Цветном бульваре стоят целые табуны. Нельзя двух метров пройти, чтобы тебе не предложили прокатить ребенка на пони или лошади. Доходит до того, что продавцы „услуг“ караулят горожан с детьми возле аттракционов для самых маленьких. Куда только смотрит администрация парка? Превратили площадь в одно большое стойло», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой тюменец усомнился в безопасности подобных услуг. «Стоимость поездки на пони — от 300 рублей. Но за эти деньги никто не дает гарантий безопасности вашему ребенку. Чеков продавцы „услуг“ тоже не предоставляют. Все, как говорится, держится на честном слове. По качеству и стоимости самой услуги у меня, как у родителя, тоже есть вопросы. Откуда взялась стоимость в 300 рублей, если поездка длится, от силы, 2 — 3 минуты? Чем обоснована такая цена? Кто-то контролирует все эти моменты?» — поинтересовался горожанин в беседе с URA.RU.

В администрацию Городского парка культуры и отдыха на Цветном бульваре направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Аналогичный запрос направлен в адрес регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

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