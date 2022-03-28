28 марта 2022
27 марта 2022

Махонин отказал в поддержке иностранным компаниям

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Махонин предложил на давать гарантий иностранным кампаниям Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание поправки в закон «О государственных гарантиях Пермского края». Документ опубликован на портале заксобрания. Корректировка закона потребовалась в целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом РФ.

«Проектом закона предлагается дополнить требования к юридическим лицам при предоставлении государственной гарантии Пермского края. Юридическим лица, а также бенефициары по гарантиям не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе офшорными компаниями», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Пермский край не будет выдавать гарантии или выступать поручителем для тех компаний, в уставном капитале которых более 50% принадлежит офшорным компаниям. В пресс-службе заксобрания отмечают, что гарантии в последний раз выдавали водоканалам Кизела и Чернушки в 2003 году. Законопроект будет рассмотрен на апрельском заседании краевого парламента.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание поправки в закон «О государственных гарантиях Пермского края». Документ опубликован на портале заксобрания. Корректировка закона потребовалась в целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом РФ. «Проектом закона предлагается дополнить требования к юридическим лицам при предоставлении государственной гарантии Пермского края. Юридическим лица, а также бенефициары по гарантиям не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе офшорными компаниями», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Пермский край не будет выдавать гарантии или выступать поручителем для тех компаний, в уставном капитале которых более 50% принадлежит офшорным компаниям. В пресс-службе заксобрания отмечают, что гарантии в последний раз выдавали водоканалам Кизела и Чернушки в 2003 году. Законопроект будет рассмотрен на апрельском заседании краевого парламента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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