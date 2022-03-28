Махонин отказал в поддержке иностранным компаниям

Махонин предложил на давать гарантий иностранным кампаниям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание поправки в закон «О государственных гарантиях Пермского края». Документ опубликован на портале заксобрания. Корректировка закона потребовалась в целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом РФ.

«Проектом закона предлагается дополнить требования к юридическим лицам при предоставлении государственной гарантии Пермского края. Юридическим лица, а также бенефициары по гарантиям не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе офшорными компаниями», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Пермский край не будет выдавать гарантии или выступать поручителем для тех компаний, в уставном капитале которых более 50% принадлежит офшорным компаниям. В пресс-службе заксобрания отмечают, что гарантии в последний раз выдавали водоканалам Кизела и Чернушки в 2003 году. Законопроект будет рассмотрен на апрельском заседании краевого парламента.