Пермяки перестали ходить в кинотеатры

С 1 января по 23 февраля 2025 года в Перми посещаемость кинотеатров снизилась. Падение показателя составило 23%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.
«Всего кинотеатры в Перми продали порядка 360 тысяч билетов. Из-за роста цен на них, выручка учреждений культуры снизилась до 164 млн рублей или на 5%. Средняя стоимость билета за отчетный период достигла 462 рублей», — сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
По данным на 2 марта 2025 года, средняя цена билетов в кинотеатрах краевой столицы сложилась в размере 444 рублей. Чаще всего пермяки ходили на такие картины, как: «Пророк. История Александра Пушкина», «Красный шелк», «Северный полюс».
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году стоимость билетов в пермских кинотеатрах уже выросла на 10%. Кинотеатры были вынуждены поднять цены на билеты из-за роста себестоимости показов.
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