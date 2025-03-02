02 марта 2025

Пермяки перестали ходить в кинотеатры

ЕАИС: посещаемость пермских кинотеатров в начале года снизилась на 23%
© Служба новостей «URA.RU»
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В марте пермяки ходили в кино на такие картины, как: «Пророк. История Александра Пушкина», «Красный шелк», «Северный полюс»
В марте пермяки ходили в кино на такие картины, как: «Пророк. История Александра Пушкина», «Красный шелк», «Северный полюс» Фото:

С 1 января по 23 февраля 2025 года в Перми посещаемость кинотеатров снизилась. Падение показателя составило 23%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.

«Всего кинотеатры в Перми продали порядка 360 тысяч билетов. Из-за роста цен на них, выручка учреждений культуры снизилась до 164 млн рублей или на 5%. Средняя стоимость билета за отчетный период достигла 462 рублей», — сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

По данным на 2 марта 2025 года, средняя цена билетов в кинотеатрах краевой столицы сложилась в размере 444 рублей. Чаще всего пермяки ходили на такие картины, как: «Пророк. История Александра Пушкина», «Красный шелк», «Северный полюс».

Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году стоимость билетов в пермских кинотеатрах уже выросла на 10%. Кинотеатры были вынуждены поднять цены на билеты из-за роста себестоимости показов.

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С 1 января по 23 февраля 2025 года в Перми посещаемость кинотеатров снизилась. Падение показателя составило 23%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. «Всего кинотеатры в Перми продали порядка 360 тысяч билетов. Из-за роста цен на них, выручка учреждений культуры снизилась до 164 млн рублей или на 5%. Средняя стоимость билета за отчетный период достигла 462 рублей», — сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). По данным на 2 марта 2025 года, средняя цена билетов в кинотеатрах краевой столицы сложилась в размере 444 рублей. Чаще всего пермяки ходили на такие картины, как: «Пророк. История Александра Пушкина», «Красный шелк», «Северный полюс». Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году стоимость билетов в пермских кинотеатрах уже выросла на 10%. Кинотеатры были вынуждены поднять цены на билеты из-за роста себестоимости показов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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