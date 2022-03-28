Свердловский кабмин запросил 3,5 млрд на кредиты малому бизнесу

Это позволит снизить ставки по льготным кредитам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Свердловской области направило в федеральный кабмин предложение докапитализировать региональный фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) на 3,5 млрд рублей. Об этом на конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал» рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин, передает корреспондент URA.RU.

«Было бы замечательно, ели бы была возможность докапитализировать наш фонд поддержки предпринимательства. Мы такое предложение сделали, чтобы оперативно кредитовать и выдавать гарантии тем предприятиям, которым поддержка нужна здесь и сейчас», — сказал замгубернатора.

По его словам, 1,5 млрд рублей запросили на выдачу гарантий, еще 2 млрд рублей — на кредиты. Дополнительные средства позволят снизить ставку по займам ориентировочно до 10%. Кроме этого в Центробанк направлено предложение отменить норму, которая обязывает фонд оставлять часть финансирования в резервах.

«Сегодня с коллегами из других регионов мы также вышли на Центральный банк с предложением, чтобы государственным микрокредитным организациям дали возможность не создавать резервы под кредиты. Потому что мы получаем 2 миллиарда от федерации, докапитализируем фонд и тут же миллиард должны отложить, чтобы он там пылился где-то в качестве страховки», — пояснил Дмитрий Ионин.

Он отметил, что для большинства предпринимателей кредиты сейчас недоступны. Сегодня ключевая ставка ЦБ установлена на уровне 20%. В СОФПП на прошлой неделе отвязали льготные кредиты от нее, за счет чего ставки по большинству займов удалось снизить до 15% годовых, по некоторым — до 7,5%. В начале 2022 года минимальная ставка по льготному кредиту составляла 3,375% годовых.

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