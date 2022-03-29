Шеф-повар Ивлев приезжал на съемки в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заведение ROOM Cafe в Екатеринбурге стало участником шоу «На ножах» с ведущим шеф-поваром Константином Ивлевым на телеканале «Пятница». Об этом URA.RU рассказала владелица заведения Софья Сутункова.

«Мне предложила [принять участие в передаче] моя знакомая. Команда [передачи „На ножах“] ехала в Екатеринбург, у них было запланировано два ресторана, и один внезапно слетел — его не одобрила передача. Сказали, что нужно что-то более интересное», — говорит владелица ROOM Cafe. Кроме этого, она сообщила, что никогда раньше не смотрела передачу «На ножах», а первый выпуск увидела за день до знакомства со съемочной группой.

В ходе съемок, которые прошли в апреле 2021 года, команда телеканала «Пятница» отремонтировала летнюю веранду ROOM Cafe. По какой причине передача вышла лишь спустя год, Сутункова не знает. Она предполагает, что выпуск появился в марте 2022 года из-за того, что команда кафе попала в передачу неожиданно и случайно. В данный момент отремонтированная веранда не работает.

«Как только погода позволит, мы запустим [веранду]: украшение, цветы на потолке, птички в клетке — они пока зимуют у хороших людей», — рассказывает владелица Софья Сутункова. Также она сообщила, что у нее часто спрашивают про цветные скатерти и униформу официантов — яркие пижамы. Оказалось, что в пижамах работать не очень удобно, потому их убрали, а скатерти используют лишь на банкетном обслуживании.

Директор ROOM Cafe уверяет, что после выпуска в кафе стало больше людей, среди них много поклонников шефа Ивлева. «Спрашивают о блюдах [шефа], немного расстраиваются, что меню от Ивлева полностью не ввели», — сообщила руководительница заведения. Но дополнила, что благодаря передаче меню все же оптимизировали, а три блюда от ведущего «На ножах» ввели в постоянное меню — это гаспачо, куриное филе в сливочном соусе и хрустящие креветки, которые стали хитом продаж.

Выпуск с екатеринбургским кафе ROOM Cafe, которое находится на улице Щорса, 103, вышел 23 марта. Первый ресторан появился в 2008 году, позже добавилось еще два. На данный момент функционирует лишь одно заведение ROOM Cafe в районе Автовокзала (жилой район Екатеринбурга — прим.ред.). Его и переделывала команда телеканала «Пятницы». Весь ремонт заведения обошелся программе «На ножах» в 300 000 рублей.

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