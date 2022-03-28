Депутат челябинского парламента стала чемпионкой России. Фото

29 марта 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Ольга Мухометьярова взяла новую высоту в радиоспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Челябинской области Ольга Мухометьярова получила титул чемпионки России по радиоспорту. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии. «Всероссийский чемпионат завершился две недели назад, но судейская коллегия подвела его итоги только сейчас. В итоге мастера спорта, чемпионку России 2020 года в командном зачете Ольгу Мухометьярову признали чемпионкой РФ-2022. В этом году она впервые выступала в индивидуальном разряде», — пояснили URA.RU в партии. Чемпионат России по радиоспорту (радиосвязь на коротких волнах — телефон) прошел 12 и 13 января. Клубный позывной Мухометьяровой — RM9A — за это время прозвучал эфире 9422 раза. Второе место заняла двукратная чемпионка мира по радиоспорту Ирина Черная, отстав от лидера почти на 700 баллов. Фото: страница Ольги Мухометьяровой в «ВК» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Челябинской области Ольга Мухометьярова получила титул чемпионки России по радиоспорту. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии. «Всероссийский чемпионат завершился две недели назад, но судейская коллегия подвела его итоги только сейчас. В итоге мастера спорта, чемпионку России 2020 года в командном зачете Ольгу Мухометьярову признали чемпионкой РФ-2022. В этом году она впервые выступала в индивидуальном разряде», — пояснили URA.RU в партии. Чемпионат России по радиоспорту (радиосвязь на коротких волнах — телефон) прошел 12 и 13 января. Клубный позывной Мухометьяровой — RM9A — за это время прозвучал эфире 9422 раза. Второе место заняла двукратная чемпионка мира по радиоспорту Ирина Черная, отстав от лидера почти на 700 баллов.