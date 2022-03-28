28 марта 2022

Депутат челябинского парламента стала чемпионкой России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания по реконструкции «Обкомовских дач» в лесопарковой зоне. Челябинск, мухометьярова ольга
Ольга Мухометьярова взяла новую высоту в радиоспорте Фото:

Депутат фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Челябинской области Ольга Мухометьярова получила титул чемпионки России по радиоспорту. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

«Всероссийский чемпионат завершился две недели назад, но судейская коллегия подвела его итоги только сейчас. В итоге мастера спорта, чемпионку России 2020 года в командном зачете Ольгу Мухометьярову признали чемпионкой РФ-2022. В этом году она впервые выступала в индивидуальном разряде», — пояснили URA.RU в партии.

Чемпионат России по радиоспорту (радиосвязь на коротких волнах — телефон) прошел 12 и 13 января. Клубный позывной Мухометьяровой — RM9A — за это время прозвучал эфире 9422 раза. Второе место заняла двукратная чемпионка мира по радиоспорту Ирина Черная, отстав от лидера почти на 700 баллов.

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Депутат фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Челябинской области Ольга Мухометьярова получила титул чемпионки России по радиоспорту. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии. «Всероссийский чемпионат завершился две недели назад, но судейская коллегия подвела его итоги только сейчас. В итоге мастера спорта, чемпионку России 2020 года в командном зачете Ольгу Мухометьярову признали чемпионкой РФ-2022. В этом году она впервые выступала в индивидуальном разряде», — пояснили URA.RU в партии. Чемпионат России по радиоспорту (радиосвязь на коротких волнах — телефон) прошел 12 и 13 января. Клубный позывной Мухометьяровой — RM9A — за это время прозвучал эфире 9422 раза. Второе место заняла двукратная чемпионка мира по радиоспорту Ирина Черная, отстав от лидера почти на 700 баллов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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