Депутат фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Челябинской области Ольга Мухометьярова получила титул чемпионки России по радиоспорту. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии.
«Всероссийский чемпионат завершился две недели назад, но судейская коллегия подвела его итоги только сейчас. В итоге мастера спорта, чемпионку России 2020 года в командном зачете Ольгу Мухометьярову признали чемпионкой РФ-2022. В этом году она впервые выступала в индивидуальном разряде», — пояснили URA.RU в партии.
Чемпионат России по радиоспорту (радиосвязь на коротких волнах — телефон) прошел 12 и 13 января. Клубный позывной Мухометьяровой — RM9A — за это время прозвучал эфире 9422 раза. Второе место заняла двукратная чемпионка мира по радиоспорту Ирина Черная, отстав от лидера почти на 700 баллов.
Депутат фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Челябинской области Ольга Мухометьярова получила титул чемпионки России по радиоспорту. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии. «Всероссийский чемпионат завершился две недели назад, но судейская коллегия подвела его итоги только сейчас. В итоге мастера спорта, чемпионку России 2020 года в командном зачете Ольгу Мухометьярову признали чемпионкой РФ-2022. В этом году она впервые выступала в индивидуальном разряде», — пояснили URA.RU в партии. Чемпионат России по радиоспорту (радиосвязь на коротких волнах — телефон) прошел 12 и 13 января. Клубный позывной Мухометьяровой — RM9A — за это время прозвучал эфире 9422 раза. Второе место заняла двукратная чемпионка мира по радиоспорту Ирина Черная, отстав от лидера почти на 700 баллов.