По мнению Игоря Пехотина, рост цены молока возник из-за недобросовестного ведения бизнеса со стороны производителей тары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В росте цен на молочные продукты виноваты поставщики бутылок, в которые производители разливают молоко. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин.

«10-15 процентов стоимости молока — затраты на тару. Поставщики бутылок, в которое разливает молоко, например, предприятие „Молочный кит“ (директором которого является Игорь Пехотин, прим. URA.RU), продают [тару] по цене экспорта», — заявил Пехотин. Он пояснил, что это означает, что предприятия вынуждены закупать тару по той же стоимости, по которой ее продают за рубеж. В нынешней ситуации это беспрецедентная спекуляция, считает председатель Союза.

Уточняется, что также в стоимость одной бутылки молока входят издержки производства на логистику, зарплаты сотрудников, бензин, система «Честный знак» и так далее. В общей сложности сумма всех иных затрат — 15%. От 60 до 70 процентов — это чистая стоимость налитого в бутылку молока.

Другой производитель молока в Свердловской области «Молочная благодать» заявляет, что у всех производителей в Свердловской области стоимость продукта на фоне экономической ситуации не изменилась. «Все производители подняли стоимость только в январе, так как за 2021 год выросла стоимость цельного молока», — сообщила начальник отдела продаж предприятия Юлия Сенникова.

Ранее из-за объявленной президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации на территории Украины западные страны объявили новые санкции. Из-за этого существенно изменились курсы евро и доллара. В своих заявлениях главы западных стран акцентировали на том, что такие меры противодействия должны нанести серьезный ущерб российской экономике и каждой семье РФ. В ответ Путин отреагировал, что в этом есть признаки агрессии и войны экономическими и политическими средствами.

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