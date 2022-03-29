ФСБ высадила десант в челябинском районе

УФСБ по Челябинской области проводит в Кунашакском муниципальном районе антитеррористические учения, в которых принимают участие представители всех силовых структур. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, силовики и армия отрабатывают розыск и ликвидацию боевиков, осуществивших подрыв.
«В регионе с 9 по 30 марта оперативным штабом проводятся командно-штабные учения „Технология-2022“, утвержденные Председателем Национального антитеррористического комитета — Директором ФСБ России. Задача учений — пресечь террористический акт на промышленном объекте», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.
По легенде, теракт произошел на одном из промышленных предприятий в Кунашакском районе. Руководит КШУ «Технология-2022» начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов. В учении участвуют региональные структуры УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, подразделения ЦВО Минобороны РФ и регионального Минздрава, а также антитеррористические комиссии области и Кунашакского муниципального района.
В учении участвуют региональные структуры УФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии
пресс-служба УФСБ по Челябинской области
Перед силовиками и армией стоит задача уничтожить террористов
пресс-служба УФСБ по Челябинской области
Учения «Технология-2022» утверждены директором ФСБ России Александром Бортниковым
УФСБ по Челябинской области проводит в Кунашакском муниципальном районе антитеррористические учения, в которых принимают участие представители всех силовых структур. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, силовики и армия отрабатывают розыск и ликвидацию боевиков, осуществивших подрыв. «В регионе с 9 по 30 марта оперативным штабом проводятся командно-штабные учения „Технология-2022“, утвержденные Председателем Национального антитеррористического комитета — Директором ФСБ России. Задача учений — пресечь террористический акт на промышленном объекте», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. По легенде, теракт произошел на одном из промышленных предприятий в Кунашакском районе. Руководит КШУ «Технология-2022» начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов. В учении участвуют региональные структуры УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, подразделения ЦВО Минобороны РФ и регионального Минздрава, а также антитеррористические комиссии области и Кунашакского муниципального района.