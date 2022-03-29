29 марта 2022

ФСБ высадила десант в челябинском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военные, снайпер, стрелки, снайперская винтовка, военные учения
В регионе проходят командно-штабные учения «Технология-2022» (фото из архива) Фото:

УФСБ по Челябинской области проводит в Кунашакском муниципальном районе антитеррористические учения, в которых принимают участие представители всех силовых структур. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, силовики и армия отрабатывают розыск и ликвидацию боевиков, осуществивших подрыв.

«В регионе с 9 по 30 марта оперативным штабом проводятся командно-штабные учения „Технология-2022“, утвержденные Председателем Национального антитеррористического комитета — Директором ФСБ России. Задача учений — пресечь террористический акт на промышленном объекте», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По легенде, теракт произошел на одном из промышленных предприятий в Кунашакском районе. Руководит КШУ «Технология-2022» начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов. В учении участвуют региональные структуры УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, подразделения ЦВО Минобороны РФ и регионального Минздрава, а также антитеррористические комиссии области и Кунашакского муниципального района.

В учении участвуют региональные структуры УФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии
Перед силовиками и армией стоит задача уничтожить террористов
Учения «Технология-2022» утверждены директором ФСБ России Александром Бортниковым

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УФСБ по Челябинской области проводит в Кунашакском муниципальном районе антитеррористические учения, в которых принимают участие представители всех силовых структур. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, силовики и армия отрабатывают розыск и ликвидацию боевиков, осуществивших подрыв. «В регионе с 9 по 30 марта оперативным штабом проводятся командно-штабные учения „Технология-2022“, утвержденные Председателем Национального антитеррористического комитета — Директором ФСБ России. Задача учений — пресечь террористический акт на промышленном объекте», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. По легенде, теракт произошел на одном из промышленных предприятий в Кунашакском районе. Руководит КШУ «Технология-2022» начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов. В учении участвуют региональные структуры УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, подразделения ЦВО Минобороны РФ и регионального Минздрава, а также антитеррористические комиссии области и Кунашакского муниципального района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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