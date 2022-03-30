Дом культуры в ЯНАО не успели построить, как ему уже нужен ремонт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению жителя села Ныда Нарымского района, в их муниципалитете некачественно строят здание дома культуры — зимой его затопило, а сейчас там оторвало ветром внешнюю облицовку. При этом строение еще даже не ввели в эксплуатацию. О проблемах с домом культуры URA.RU рассказал местный житель Руслан Карташов.

«Здание клуба возвели еще в прошлом году. Запустили отопление, прорвало батареи и залило все стены, после этого штукатурка вздулась и обвалилась. А теперь ветер оторвал сайдинг. То ли еще будет», — сообщил Карташов.

В мэрии района URA.RU информацию о происшествиях подтвердили. «Там действительно из-за сильного ветра был поврежден сайдинг на строящемся здании дома культуры. После снижения скорости ветра, его временно укрепят, а заменить обшивку целиком планируется в летний период», — сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что ремонт требуется и внутри здания. «Подтопление помещений клуба происходило в декабре и было связано с порывом батарей. Авария была оперативно устранена, но, к сожалению, часть отделки пострадала. Ремонт летом тоже будет произведен», — объяснили в мэрии.

Дом культуры в селе Ныда Руслан Карташов