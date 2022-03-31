СМИ: Нижневартовск попал в Книгу рекордов Гиннесса

01 апреля 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

В книгу рекордов Нижневартовск попал за самое большое количество торговых центров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нижневартовск (ХМАО) попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за своих торговых центров. Об этом рассказали в telegram-канал «Мегаполис Югра». «Нижневартовск попал в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим количеством торговых центров на душу населения», — сказано в сообщении канала. Номинация разыгрывалась среди городов с населением от 100 до 500 тысяч жителей. В администрации города рассказали, что не знают о рекорде. «Даже если мы попали, то нас об этом не уведомляют», — сказали в мэрии. На официальном сайте справочника найти подтверждение рекорда не удалось. Ранее в знаменитую книгу рекордов был занесен железнодорожный вокзал Нижневартовска как самый большой вокзал на конечной станции. Здание вокзала было открыто в 2002 году. Нижневартовск попал в Книгу рекордов Гиннесса Администрация Нижневартовска Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нижневартовск (ХМАО) попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за своих торговых центров. Об этом рассказали в telegram-канал «Мегаполис Югра». «Нижневартовск попал в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим количеством торговых центров на душу населения», — сказано в сообщении канала. Номинация разыгрывалась среди городов с населением от 100 до 500 тысяч жителей. В администрации города рассказали, что не знают о рекорде. «Даже если мы попали, то нас об этом не уведомляют», — сказали в мэрии. На официальном сайте справочника найти подтверждение рекорда не удалось. Ранее в знаменитую книгу рекордов был занесен железнодорожный вокзал Нижневартовска как самый большой вокзал на конечной станции. Здание вокзала было открыто в 2002 году.