31 марта 2022
30 марта 2022

СМИ: Нижневартовск попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Виды города. Нижневартовск, торговый центр, европа-сити
В книгу рекордов Нижневартовск попал за самое большое количество торговых центров Фото:

Нижневартовск (ХМАО) попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за своих торговых центров. Об этом рассказали в telegram-канал «Мегаполис Югра».

«Нижневартовск попал в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим количеством торговых центров на душу населения», — сказано в сообщении канала. Номинация разыгрывалась среди городов с населением от 100 до 500 тысяч жителей. В администрации города рассказали, что не знают о рекорде. «Даже если мы попали, то нас об этом не уведомляют», — сказали в мэрии. На официальном сайте справочника найти подтверждение рекорда не удалось.

Ранее в знаменитую книгу рекордов был занесен железнодорожный вокзал Нижневартовска как самый большой вокзал на конечной станции. Здание вокзала было открыто в 2002 году.

Нижневартовск попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Нижневартовск (ХМАО) попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за своих торговых центров. Об этом рассказали в telegram-канал «Мегаполис Югра». «Нижневартовск попал в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим количеством торговых центров на душу населения», — сказано в сообщении канала. Номинация разыгрывалась среди городов с населением от 100 до 500 тысяч жителей. В администрации города рассказали, что не знают о рекорде. «Даже если мы попали, то нас об этом не уведомляют», — сказали в мэрии. На официальном сайте справочника найти подтверждение рекорда не удалось. Ранее в знаменитую книгу рекордов был занесен железнодорожный вокзал Нижневартовска как самый большой вокзал на конечной станции. Здание вокзала было открыто в 2002 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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