В Турции поддержали ультиматум Путина по газу. «Он обрушит доллар»

04 апреля 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Турецкие читатели считают, что президент РФ Владимир Путин ведет верную политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Турции читатели местной газеты En Son Haber поддержали решение президента России Владимира Путина о продаже газа за рубли. По их мнению, это приведет к обрушению доллара. «Для доллара это начало конца. Путин войдет в историю. Принципа „напечатай бумажку — купи хлеб“ больше не будет», — пишет читатель. «Пока у России есть газовый козырь, ей ничего не будет. Рубль уже даже вернулся на свои прежние позиции», — считает другой пользователь. Многие турки уверены, что президенту РФ нужно продолжать свою политику в том же направлении. «Путин, правильный путь, продолжай в том же духе», — высказался один из читателей. «США, полагающие, что они раздавят Россию, как насекомое, и другие страны — сторонники санкций, испытают разочарование», — поддержала в комментариях Бора Бейэфенди. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он отмечал, что в задачи России входят денацификация и демилитаризация Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. В ответ на введенные санкции президент России Владимир Путин решил, что Россия будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Турции читатели местной газеты En Son Haber поддержали решение президента России Владимира Путина о продаже газа за рубли. По их мнению, это приведет к обрушению доллара. «Для доллара это начало конца. Путин войдет в историю. Принципа „напечатай бумажку — купи хлеб“ больше не будет», — пишет читатель. «Пока у России есть газовый козырь, ей ничего не будет. Рубль уже даже вернулся на свои прежние позиции», — считает другой пользователь. Многие турки уверены, что президенту РФ нужно продолжать свою политику в том же направлении. «Путин, правильный путь, продолжай в том же духе», — высказался один из читателей. «США, полагающие, что они раздавят Россию, как насекомое, и другие страны — сторонники санкций, испытают разочарование», — поддержала в комментариях Бора Бейэфенди. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он отмечал, что в задачи России входят денацификация и демилитаризация Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. В ответ на введенные санкции президент России Владимир Путин решил, что Россия будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.