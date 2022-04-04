Свердловчане перестали скупать сахар, крупы и туалетную бумагу

В свердловских магазинах снизился спрос на товары бакалейной группы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В екатеринбургских магазинах прослеживается снижение спроса на товары бакалейной группы (сахар, крупы, соль, мука), а также туалетную бумагу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец сети «Кировский» в Екатеринбурге Игорь Ковпак.

«Ажиотажа в магазинах больше нет. Спрос снизился на все товары, которыми закупались горожане, включая сахар, гречу и туалетную бумагу», — рассказал Ковпак. Он также подчеркнул, что в «Кировском» все товары есть в наличии как в магазинах, так и на складах.

В пресс-службе сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» тоже отметили, что спрос на сахар и крупы снизился. «В последние дни спрос на товары бакалейной группы стабилизировался. Мы ведем непрерывный мониторинг магазинов в режиме онлайн и при поставках товаров отдаем приоритет тем торговым объектам, где фиксируется дополнительная потребность в продукции», — сообщили в пресс-службе сети.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начали сметать с полок сахар и соль. Городские паникеры объясняли, что разбирают продукты и товары первой необходимости из-за антироссийских санкций, которые западные страны ввели в ответ на спецоперацию РФ на Украине. В связи с ажиотажным спросом товары в Свердловской области начали дорожать. Позднее ритейлеры объяснили, что рост цен связан с проблемами логистики, а региональные власти уточнили, что стоимость растет также из-за подорожания упаковочных материалов и топлива.