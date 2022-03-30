В Свердловской области резко подорожали сахар, сладости и крупы

Сильнее всего в цене выросла пищевая соль — на 7,27% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В магазинах Свердловской области за неделю с 18 по 25 марта выросла средняя стоимость на сахар, соль, муку, крупы, печенье и конфеты. Соответствующая аналитика опубликована на официальном сайте Свердловскстата.

Сахар подорожал на 4,29% и новая средняя цена составляет 87,83 рубля за килограмм. Сильнее (+7,27%) в цене выросла соль. Теперь на нее в свердловских магазинах в среднем придется потратить 14,60 рубля за килограмм.

Кроме того зафиксирован прирост стоимости у конфет в шоколадной глазури (+4,97%, средняя цена — 455,95 рубля за килограмм), черный байховый чай (+4,45%, 1114,77 руб/кг), печенье (+2,49%, 219,93 руб/кг) и мука (+5,15%, 55,69 руб/кг). Из круп подорожали рис (на 1,73%, средняя цена 125,68 рубля за кг) и пшено (+2,81%, 73,52 руб/кг).

Ранее сообщалось, что за период с 18 по 25 марта резко выросла стоимость на мясо, рыбу, творог и сыры. Как объяснили свердловские власти, рост цен связан с подорожанием логистики и упаковки. В отдельных случаях, рост стоимости продуктов в регионе связан с прошлогодним урожаем — из-за ЧС свердловские аграрии испытывали трудности.

Магазины объясняют, что рост стоимости социально значимых продуктов связан с паникерами, которые закупаются впрок. Они рассказали, что их поведение связано с санкциями — из-за западных стран с российского рынка уходят зарубежные компании, производившие многие важные для свердловчан товары. Такие меры являются западным ответом на проведение российскими Вооруженными Силами спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эта спецоперация является вынужденной, так как жители Донбасса были подвержены блокадному режиму и бесперебойными обстрелами боевиками ВСУ.

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