Рабочие в Греции бастуют из-за последствий санкций против РФ

06 апреля 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Жители Афин (Греции) не согласны с ростом цен на фоне санкций Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Граждане Афин (Греция) жалуются на ухудшение жизненных условий на фоне санкций. Два крупнейших профсоюза Греции объявили забастовку. Об этом пишет американское агентство Reuters. «Два крупнейших профсоюза страны, представляющие около 2,5 миллионов работников государственного и частного секторов, объявили всеобщую забастовку, кульминацией которой стал митинг перед парламентом», —пишет Reuters. Многие греки не согласны с повышением цен и низкой заработной платы. «Наша жизнь сейчас просто в долгах», — сказал Георгиос Александропулос, 60-летний курьер. «Мы должны выбирать между оплатой ипотеки или оплатой счетов. Мы достигли дна», — сказал 57-летний психолог Михалис Токарас. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он подчеркнул, что в задачи России входят денацификация и демилитаризация Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ новые экономические санкции. В ответ на введенные санкции президент России Владимир Путин решил, что Россия будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. На совещании президента с членами правительства по минимизации последствий западных санкций для экономики страны и для ее жителей, Владимир Путин предсказал последствия экономической войны Запада с Россией. Он отметил, что все проблемы будут решаться «в спокойном режиме». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане Афин (Греция) жалуются на ухудшение жизненных условий на фоне санкций. Два крупнейших профсоюза Греции объявили забастовку. Об этом пишет американское агентство Reuters. «Два крупнейших профсоюза страны, представляющие около 2,5 миллионов работников государственного и частного секторов, объявили всеобщую забастовку, кульминацией которой стал митинг перед парламентом», —пишет Reuters. Многие греки не согласны с повышением цен и низкой заработной платы. «Наша жизнь сейчас просто в долгах», — сказал Георгиос Александропулос, 60-летний курьер. «Мы должны выбирать между оплатой ипотеки или оплатой счетов. Мы достигли дна», — сказал 57-летний психолог Михалис Токарас. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он подчеркнул, что в задачи России входят денацификация и демилитаризация Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ новые экономические санкции. В ответ на введенные санкции президент России Владимир Путин решил, что Россия будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. На совещании президента с членами правительства по минимизации последствий западных санкций для экономики страны и для ее жителей, Владимир Путин предсказал последствия экономической войны Запада с Россией. Он отметил, что все проблемы будут решаться «в спокойном режиме».